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Германия
18 марта 2025, 12:20 | Обновлено 18 марта 2025, 12:38
1279
1

Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Артема хочет подписать Кайзерслаутерн

18 марта 2025, 12:20 | Обновлено 18 марта 2025, 12:38
1279
1
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов летом, вероятно, сменит клубную прописку, сообщает Bild.

По информации источника, на 17-летнего нападающего все еще претендует «Кайзерслаутерн», который пытался подписать его зимой.

«Байер» заинтересован в переходе своего игрока, чтобы тот мог получать больше игровой практики на серьезном уровне. Поэтому леверкузенский клуб будет готов отпустить Артема в аренду.

«Кайзерслаутерн» выступает во второй немецкой Бундеслиге и ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степанов снова забил за «Байер» U-19.

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Артем Степанов Байер Кайзерслаутерн трансферы трансферы Бундеслиги Вторая Бундеслига аренда игрока
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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