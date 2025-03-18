Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов летом, вероятно, сменит клубную прописку, сообщает Bild.

По информации источника, на 17-летнего нападающего все еще претендует «Кайзерслаутерн», который пытался подписать его зимой.

«Байер» заинтересован в переходе своего игрока, чтобы тот мог получать больше игровой практики на серьезном уровне. Поэтому леверкузенский клуб будет готов отпустить Артема в аренду.

«Кайзерслаутерн» выступает во второй немецкой Бундеслиге и ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степанов снова забил за «Байер» U-19.