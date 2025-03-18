ФОТО. «Сделала б больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди
Яна Андрущенко находится в отношениях с Даниилом Алефиренко
Яна Андрущенко, девушка украинского нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, в Instagram-stories ответила на вопросы подписчиков.
Один из вопросов касался ее бюста. Поклонник спросил, сколько миллилитров блондинка ставила в свою грудь. Яна предоставила подробный ответ:
«380 мл круг, хотя на вид не скажешь. Чем больше я худею, тем больше видно, что грудь не моя. Набираю вес – становится как моя. Но если вернуться назад, то я сделала бы больше».
Ранее мы подробнее рассказывали о романе Даниила Алефиренко с Яной Андрущенко.
ФОТО. «Сделала бы больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди
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