ФОТО. «Сделала б больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди

Яна Андрущенко, девушка украинского нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, в Instagram-stories ответила на вопросы подписчиков.

Один из вопросов касался ее бюста. Поклонник спросил, сколько миллилитров блондинка ставила в свою грудь. Яна предоставила подробный ответ:

«380 мл круг, хотя на вид не скажешь. Чем больше я худею, тем больше видно, что грудь не моя. Набираю вес – становится как моя. Но если вернуться назад, то я сделала бы больше».

Ранее мы подробнее рассказывали о романе Даниила Алефиренко с Яной Андрущенко.

ФОТО. «Сделала бы больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди