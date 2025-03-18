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  4. ФОТО. «Сделала б больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 13:01 |
1818
7

ФОТО. «Сделала б больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди

Яна Андрущенко находится в отношениях с Даниилом Алефиренко

18 марта 2025, 13:01 |
1818
7
ФОТО. «Сделала б больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди
Instagram. Яна Андрущенко

Яна Андрущенко, девушка украинского нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, в Instagram-stories ответила на вопросы подписчиков.

Один из вопросов касался ее бюста. Поклонник спросил, сколько миллилитров блондинка ставила в свою грудь. Яна предоставила подробный ответ:

«380 мл круг, хотя на вид не скажешь. Чем больше я худею, тем больше видно, что грудь не моя. Набираю вес – становится как моя. Но если вернуться назад, то я сделала бы больше».

Ранее мы подробнее рассказывали о романе Даниила Алефиренко с Яной Андрущенко.

ФОТО. «Сделала бы больше». Девушка форварда из УПЛ – о своей сделанной груди

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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olex.mykhailov
Губи зроблені, скули і підборіддя зроблені, ніс зроблений, груди зроблені-силіконова лялька барбі, яка себе не любить і не приймає справжньою  
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+1
Перець
силіконова долина
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0
Фанькин кот
Ну просто офигенно спортивная новость!😯😁
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0
Disiny7
Це пиз..ць, куди цей світ котиться
Але це ще раз підтверджує факт розумової відсталості спортсменів. Як це опудало, роблене, може когось  надихати?
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0
Saar
фу бля
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0
pmelnik7788
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0
Андрій Заліщук
жах
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0
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