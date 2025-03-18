МЕНДОСА: «Считаю, что УПЛ в целом – очень конкурентная и сильная лига»

Венесуэльский полузащитник криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал о своей адаптации в Украинской Премьер-лиге. Футболист заявил, что ему очень нравится в команде Юрия Вернидуба.

- Глейкер, как проходит твоя адаптация в Кривбассе и Украине?

- Адаптация в команде проходит отлично, я получаю удовольствие от тренировок. Меня очень поддерживают коллеги по команде и тренерский штаб. Буду откровенным, имел определенные волнения по адаптации, но благодаря поддержке команды я чувствую себя спокойнее и увереннее. Могу сказать, что счастлив быть частью большой красно-белой семьи ФК Кривбасс.

– Расскажи о себе нашим фанам. Когда начал заниматься футболом?

– Сколько себя помню, я стремился стать профессиональным футболистом, ведь моя семья связана с футболом – в прошлом папа играл в футзал. Я решил идти по его стопам. Можно сказать, что благодаря семье воплотил свою мечту в реальность. Начал играть в футбол, когда был очень маленьким. В 5 лет я уже играл в футзал в своем районе, а затем продолжил играть в футбол в школе Кенфемака.

Затем поехал в город неподалеку от моего дома, чтобы играть в Третьем дивизионе с академией «Эмеритенс», где добился определенного успеха, мы вышли во Второй дивизион. Вскоре я стал игроком «Ангостуры», с которой мы выиграли Вторую лигу, и перешли в Первый дивизион (аналог нашей УПЛ), где имел хороший сезон и смог отличиться не раз. Оттуда меня позвали играть за лучшую команду Венесуэлы – Депортиво Тачира, с которой мы стали чемпионами прошлого года. И вот я присоединился к ФК «Кривбасс».

– Ты забил за «Кривбасс» уже в первом матче в стартовом составе. Расскажи об эмоциях и самом голе.

– На самом деле очень рад забить свой первый гол в стартовом составе ФК «Кривбасс». Я счастлив, что смог огорчить одну из сильнейших команд Украины, регулярно играющую в Лиге Чемпионов - «Шахтер». Спасибо товарищам по команде за то, что разделили этот радостный момент со мной и поздравили в раздевалке. «Шахтер» очень много атаковал. Но в одном из эпизодов мне удалось отобрать мяч и на скорости дойти до ворот соперника. Спасибо Соса за классную передачу.

- Успел ли уже почувствовать высокий уровень чемпионата Украины?

– Я видел несколько матчей украинской лиги раньше. Могу сказать, есть сильные конкурентоспособные команды, которые борются за самые высокие позиции в таблице. Считаю, что УПЛ в целом – очень конкурентная и сильная лига. Я играл только в Венесуэле, и теперь, когда здесь — в Кривбассе, понимаю, что это совсем разные лиги. Украинская лига сильнее и более быстрые переходы из обороны в атаку, они очень отличаются.