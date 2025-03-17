Что будет дальше? Вернидуб раскрыл детали своего будущего в Кривбассе

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о ситуации в клубе и новом личном контракте.

– Юрий Николаевич, несмотря на то, что сейчас у команды и тренерского штаба небольшой перерыв в связи с матчами сборных, мы бы хотели немножко отвлечь Вас и поговорить об информации, которая появилась в СМИ.

– Скажу откровенно, я не сторонник комментировать слухи, но когда информация не соответствует действительности, то не надо молчать.

– Да, именно поэтому и просим Вас прокомментировать ситуацию в Клубе, чтобы болельщики и футбольное сообщество узнали все, так сказать от первоисточника.

– А что здесь комментировать? Ситуация в нашем Клубе ничем не отличается от ситуации во многих других клубах и стране в целом. В Украине идет война, поэтому 100% стабильности не может быть ни у кого. Но, несмотря на это, руководство ФК «Кривбасс» продолжает развивать и Клуб, и детские академии в Кривом Роге и Днепре. Более 1000 детей сейчас занимаются футболом в структуре красно-белых и их количество вопреки всему только растет. Для каждого из них футбол – это определенная реабилитация и возможность отвлечь их от тех ужасов, которые ежедневно наносит страна 404. Главная Команда тоже продолжает борьбу за самые высокие места. К нам приезжают легионеры, как бы это ни было сложно, но руководство делает все, чтобы держать планку, которую мы поставили в прошлом году.

– Юрий Николаевич, как вы прокомментируете информацию по задолженности по заработной плате, которую озвучил Игорь Бурбас?

– Со всем уважением к нему, как к любому журналисту, но эта информация не соответствует действительности. В отношении меня и каких-то «агентов» - это откровенная ложь. У меня нет агента и не было. Относительно задолженности Клуба перед футболистами и тренерским штабом - ее нет. Да, есть задержка с выплатой премиальных, но это внутренние дела Клуба. У нас был диалог с президентом и у нас есть свои договоренности по этому поводу. В ближайшее время мы закроем этот вопрос и у меня нет сомнений в этом. Константин Федорович – человек слова. Ни разу с момента нашего знакомства, времен, когда он активно помогал моему подразделению в начале полномасштабного вторжения и уже почти 3 года, которые я работаю в ФК «Кривбасс», он не дал ни одного повода в этом сомневаться.

– Спасибо за откровенность. Ну и последний вопрос, который больше всего волнует криворожских болельщиков – это продление контракта с Вами и вашим штабом. Какова ситуация?

– Мне очень приятно, что болельщики волнуются по этому поводу. Благодарен за это каждому. А то, что это обсуждают в СМИ говорит о заинтересованности всей футбольной общественности Украины, как в этом вопросе, так и в целом говорит о том, что «Кривбасс» и ситуация в Клубе интересна всем. Относительно нового контракта – это вопрос времени. Мы уже согласовали все с руководством Клуба и сейчас продолжаются некоторые переговоры относительно деталей продолжения нашего сотрудничества.

– Спасибо за откровенное интервью и хорошие новости для красно-белой семьи.

– Спасибо Вам, спасибо нашим болельщикам, спасибо каждому защитнику и защитнице, и спасибо всем жителям Кривого Рога. Я поражен их смелостью и стойкостью, понимаю насколько для них сейчас присутствие футбола в городе важно. Для меня Кривой Рог - особенный город и сейчас, как никогда я понимаю, что лозунг «Кривбасс – Это Мы», это больше чем просто лозунг футбольного Клуба.

Ранее появилась информация, что Юрий Вернидуб не собирается продолжать сотрудничество в клубе.