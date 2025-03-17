Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб на этот момент не соглашается подписать новый контракт с клубом. По информации Transfermarkt, договор опытного тренера завершается летом 2025 года.

Сообщается, что у Кривбасса возникли определенные финансовые проблемы, а клуб перестал платить премиальные. Ранее игрокам платили около 1000 долларов за победу, но последние шесть месяцев такой практики нет.

Зарплату, прописанную в контракте, футболистам платят относительно вовремя – недавно закрыли выплаты за январь.

В таких условиях Вернидуб пока не определился с тем, стоит ли продлевать договор.

Кривбасс на перерыв на матчи сборных ушел на 5-й позиции в таблице УПЛ.