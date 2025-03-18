«Это очень плохо». Сабо дал совет Довбику

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Довбик в играх, которые я смотрел, нечасто встречается с мячом. Ему нужно больше двигаться, потому что на одном ощущении гола мяч не забьешь. Надо его искать, возвращаться назад, слева, справа. За ним будут шагать соперники, будут появляться свободные зоны для других наших футболистов. Он сам должен освобождаться от опекунов, но этого не делает. И это очень плохо».

В 37 матчах сезона 2024/25 на клубном уровне Артем Довбик отметился 14 голами и 4 ассистами.

Ранее Йожеф Сабо прокомментировал допинг-скандал Михаила Мудрика.