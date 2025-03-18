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  4. Никакой уверенности. 3 суперзвезды приняли решение английский гранд
Англия
18 марта 2025, 12:26 |
298
0

Никакой уверенности. 3 суперзвезды приняли решение английский гранд

Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк начнут новый сезон в других клубах

18 марта 2025, 12:26 |
298
0
Никакой уверенности. 3 суперзвезды приняли решение английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Три звезды «Ливерпуля» приняли решение не продлевать контракты с клубом и покинуть Англию по окончанию сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд начнут сезон 2025/26 в новых клубах. Мохамед и Вирджил рассматривают как и варианты продолжения карьеры в Европе, так и в Саудовской Аравии. Трент практически точно станет игроком мадридского «Реала».

Причиной того, что игроки не продлили соглашения, стало отсутствие уверенности в перспективах команды бороться за титулы.

Ранее сообщалось о том «Ливерпуль» готовит 300 миллионов евро на супертрансферы.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд свободный агент трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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