Англия17 марта 2025, 21:55 | Обновлено 17 марта 2025, 22:52
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Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Английский гранд нацелился на Хулиана Альвареса, Алессандро Бастони и Хави Симонса
17 марта 2025, 21:55 | Обновлено 17 марта 2025, 22:52
1526
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Ливерпуль нацелился на три топовых подписания и готовит 300 миллионов евро на летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд интересуется следующими игроками:
- Хави Симонс: полузащитник, Нидерланды, «РБ Лейпциг». 25 матчей, 8 голов, 5 ассистов.
- Алессандро Бастони: защитник, Италия, «Интер». 41 матч, 1 гол, 5 ассистов.
- Хулиан Альварес: нападающий, Аргентина, «Атлетико». 44 матча, 23 гола, 5 ассистов.
Симонс и Бастони обойдутся «красным» по 75 миллионов евро, а за Альварес придется выложить все 150.
Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли кем заменить ван Дейка
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