Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы

Ливерпуль нацелился на три топовых подписания и готовит 300 миллионов евро на летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд интересуется следующими игроками:

Хави Симонс: полузащитник, Нидерланды, «РБ Лейпциг». 25 матчей, 8 голов, 5 ассистов.

полузащитник, Нидерланды, «РБ Лейпциг». 25 матчей, 8 голов, 5 ассистов. Алессандро Бастони: защитник, Италия, «Интер». 41 матч, 1 гол, 5 ассистов.

защитник, Италия, «Интер». 41 матч, 1 гол, 5 ассистов. Хулиан Альварес: нападающий, Аргентина, «Атлетико». 44 матча, 23 гола, 5 ассистов.

Симонс и Бастони обойдутся «красным» по 75 миллионов евро, а за Альварес придется выложить все 150.

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