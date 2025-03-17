Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Англия
17 марта 2025, 21:55 | Обновлено 17 марта 2025, 22:52
1526
0

Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы

Английский гранд нацелился на Хулиана Альвареса, Алессандро Бастони и Хави Симонса

17 марта 2025, 21:55 | Обновлено 17 марта 2025, 22:52
1526
0
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Ливерпуль нацелился на три топовых подписания и готовит 300 миллионов евро на летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд интересуется следующими игроками:

  • Хави Симонс: полузащитник, Нидерланды, «РБ Лейпциг». 25 матчей, 8 голов, 5 ассистов.
  • Алессандро Бастони: защитник, Италия, «Интер». 41 матч, 1 гол, 5 ассистов.
  • Хулиан Альварес: нападающий, Аргентина, «Атлетико». 44 матча, 23 гола, 5 ассистов.

Симонс и Бастони обойдутся «красным» по 75 миллионов евро, а за Альварес придется выложить все 150.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли кем заменить ван Дейка

По теме:
Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену
Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге
Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер
Хави Симонс РБ Лейпциг Алессандро Бастони Интер Милан Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Бокс | 17 марта 2025, 09:01 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»

«Цыганский король» – о возможном реванше Джошуа – Дюбуа

Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17 марта 2025, 03:45 4
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны

Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас

Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17.03.2025, 14:32
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Футбол | 17.03.2025, 22:10
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
15.03.2025, 18:44 15
Футбол
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 5
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16 1
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 9
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем