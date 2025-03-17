Очень неожиданный вариант. В Ливерпуле нашли кем заменить ван Дейка
Константинос Кулиракис привлекает внимание английского клуба
Грецкий защитник «Вольфсбурга» Константинос Кулиракис привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд видит в 21-летнем футболист замену Вирджилу ван Дейку на годы вперед. Но не только «красные» интересуются Константиносом: клубы со всей Европы следят за прогрессом грека.
В текущем сезоне Константинос Кулиракис провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что названо единственное условие для перехода Салаха в «Барселону».
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