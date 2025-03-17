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Англия
17 марта 2025, 09:38 | Обновлено 17 марта 2025, 09:39
1053
1

Очень неожиданный вариант. В Ливерпуле нашли кем заменить ван Дейка

Константинос Кулиракис привлекает внимание английского клуба

17 марта 2025, 09:38 | Обновлено 17 марта 2025, 09:39
1053
1
Очень неожиданный вариант. В Ливерпуле нашли кем заменить ван Дейка
Getty Images/Global Images Ukraine. Константинос Кулиракис

Грецкий защитник «Вольфсбурга» Константинос Кулиракис привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд видит в 21-летнем футболист замену Вирджилу ван Дейку на годы вперед. Но не только «красные» интересуются Константиносом: клубы со всей Европы следят за прогрессом грека.

В текущем сезоне Константинос Кулиракис провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что названо единственное условие для перехода Салаха в «Барселону».

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Вольфсбург Ливерпуль трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Вирджил ван Дейк
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Vbolivalnyk-Peter
Забарного хай купують. Молодий, потужний, постійно прогресуючий, адаптований до АПЛ... Що ще потрібно щоб забезпечити надійний захист на роки....
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