Очень неожиданный вариант. В Ливерпуле нашли кем заменить ван Дейка

Грецкий защитник «Вольфсбурга» Константинос Кулиракис привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд видит в 21-летнем футболист замену Вирджилу ван Дейку на годы вперед. Но не только «красные» интересуются Константиносом: клубы со всей Европы следят за прогрессом грека.

В текущем сезоне Константинос Кулиракис провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что названо единственное условие для перехода Салаха в «Барселону».