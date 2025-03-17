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Испания
17 марта 2025, 02:13 |
228
0

Названо единственное условие для перехода Салаха в Барселону

Египтянину придется пойти на уступки в зарплате

17 марта 2025, 02:13 |
228
0
Названо единственное условие для перехода Салаха в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Футболист был предложен «Барселоне». Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании Салаха. Однако есть весомое условие для этого перехода – из-за финансовых проблем «Барсы» Салаху придется пойти на уступки в зарплате. «Барселона» не может платить Салаху в год 18 миллионов евро, которые он сейчас получает на Туманном Альбионе.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».

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Ливерпуль трансферы Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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