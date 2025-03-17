Названо единственное условие для перехода Салаха в Барселону

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Футболист был предложен «Барселоне». Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании Салаха. Однако есть весомое условие для этого перехода – из-за финансовых проблем «Барсы» Салаху придется пойти на уступки в зарплате. «Барселона» не может платить Салаху в год 18 миллионов евро, которые он сейчас получает на Туманном Альбионе.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Салах близок к переходу в «ПСЖ».