Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Главным фаворитом на подписание Салаха является французский «ПСЖ», который недавно выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. Отмечается, что в «ПСЖ» уже были контакты с Салахом и руководство французского клуба уже убедило египтянина выбрать именно их проект.

На футболиста также претендуют и клубы из Саудовского чемпионата, однако Мохамед хочет остаться в элитном европейском футболе.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.