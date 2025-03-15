Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Англия
15 марта 2025, 00:21 |
622
0

Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил

Винегр планирует перейти в «ПСЖ»

15 марта 2025, 00:21 |
622
0
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Главным фаворитом на подписание Салаха является французский «ПСЖ», который недавно выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. Отмечается, что в «ПСЖ» уже были контакты с Салахом и руководство французского клуба уже убедило египтянина выбрать именно их проект.

На футболиста также претендуют и клубы из Саудовского чемпионата, однако Мохамед хочет остаться в элитном европейском футболе.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

По теме:
Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля
Мохамед Салах Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14 марта 2025, 08:34 6
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»

Жена боксера рассказала о кризисе в отношениях

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 89
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Футбол | 14.03.2025, 07:47
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
Футбол | 14.03.2025, 22:40
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
ВИДЕО. Продолжает зажигать. Малиновский отдал второй ассист против Лечче
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа вернулся. Бельгия объявила состав на Украину
Футбол | 14.03.2025, 16:48
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа вернулся. Бельгия объявила состав на Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа вернулся. Бельгия объявила состав на Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 1
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем