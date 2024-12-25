Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
GOAL поставил Мохамеда Салаха на первое место, в топ-3 также входят Вини и Рафинья
Известный портал Goal впервые с 21 ноября обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Лидерство в топе сохранил египтянин Мохамед Салах, который является лидером Ливерпуля. Мерсисайдцы занимают первые места и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, а сам Салах за сезон уже оформил 18 голов и 15 ассистов во всех турнирах.
Вторая позиция в рейтинге у звездного бразильца из Реала Винисиуса Жуниора. Вини стал вторым в итоговом рейтинге ЗМ-2024, пропустив вперед Родри, который и выиграл главную индивидуальную награду в футболе.
Топ-3 замыкает Рафинья с 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами за Барселону в этой кампании. В первую пятерку также попали Джамал Мусиала (Бавария) и Роберт Левандовски (Барселона).
Ламин Ямал из состава сине-гранатовых располагается на 6-й строчке, опередив Килиана Мбаппе (Реал) – 7-й. Один из лучших форвардов современности Эрлинг Холанд находится аж на 11-м месте в связи с неубедительной игрой Манчестер Сити.
А вот Виктор Дьекереш из Спортинга, который на протяжении 2024 года демонстрирует феноменальную статистику, а в сезоне 2024/25 забил 27 голов и отдал 4 ассиста в 26 поединках во всех турнирах, замыкает топ-15.
По сравнению с предыдущим обновлением (21 ноября) из топ-15 выпали Кристиан Пулишич (Милан) и Омар Мармуш (Айнтрахт).
Топ-15 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Рафинья (Барселона)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Ламин Ямал (Барселона)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Коул Палмер (Челси)
- Флориан Виртц (Байер)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Антуан Гризманн (Атлетико)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Виктор Дьекереш (Спортинг)
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