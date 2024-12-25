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25 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:11
2016
1

Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025

GOAL поставил Мохамеда Салаха на первое место, в топ-3 также входят Вини и Рафинья

25 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:11
2016
1
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Goal впервые с 21 ноября обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Лидерство в топе сохранил египтянин Мохамед Салах, который является лидером Ливерпуля. Мерсисайдцы занимают первые места и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, а сам Салах за сезон уже оформил 18 голов и 15 ассистов во всех турнирах.

Вторая позиция в рейтинге у звездного бразильца из Реала Винисиуса Жуниора. Вини стал вторым в итоговом рейтинге ЗМ-2024, пропустив вперед Родри, который и выиграл главную индивидуальную награду в футболе.

Топ-3 замыкает Рафинья с 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами за Барселону в этой кампании. В первую пятерку также попали Джамал Мусиала (Бавария) и Роберт Левандовски (Барселона).

Ламин Ямал из состава сине-гранатовых располагается на 6-й строчке, опередив Килиана Мбаппе (Реал) – 7-й. Один из лучших форвардов современности Эрлинг Холанд находится аж на 11-м месте в связи с неубедительной игрой Манчестер Сити.

А вот Виктор Дьекереш из Спортинга, который на протяжении 2024 года демонстрирует феноменальную статистику, а в сезоне 2024/25 забил 27 голов и отдал 4 ассиста в 26 поединках во всех турнирах, замыкает топ-15.

По сравнению с предыдущим обновлением (21 ноября) из топ-15 выпали Кристиан Пулишич (Милан) и Омар Мармуш (Айнтрахт).

Топ-15 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  2. Винисиус Жуниор (Реал)
  3. Рафинья (Барселона)
  4. Джамал Мусиала (Бавария)
  5. Роберт Левандовски (Барселона)
  6. Ламин Ямал (Барселона)
  7. Килиан Мбаппе (Реал)
  8. Гарри Кейн (Бавария)
  9. Коул Палмер (Челси)
  10. Флориан Виртц (Байер)
  11. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  12. Джуд Беллингем (Реал)
  13. Антуан Гризманн (Атлетико)
  14. Букайо Сака (Арсенал)
  15. Виктор Дьекереш (Спортинг)

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Goal.com Золотой мяч Мохамед Салах Винисиус Жуниор Рафинья Диас Ламин Ямал Джамал Мусиала Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Гарри Кейн Коул Палмер Флориан Вирц Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Антуан Гризманн Букайо Сака Виктор Дьекереш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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