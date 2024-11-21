Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
По версии GOAL, прямо сейчас лучшим игроком текущего сезона является Мохамед Салах
Известный портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
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Лидером топа является звездный вингер Ливерпуля Мохамед Салах. Мерсисайдцы занимают первое место в таблице Англйиской Премьер-лиги, а Фараон является ключевым игроком подопечных Арне Слота.
В топ-3 также находятся два футболиста каталонской Барселоны: Рафинья и Роберт Левандовски. Вместе с сине-гранатовыми они лидируют в Ла Лиге, а также довольно удачно выступают в Лиге чемпионов.
В первую пятерку попали и Винисиус Жуниор (Реал) с Джамалом Мусиалой (Бавария). Напомним, что Вини был очень близок к победе в 2024, но по итогу лучшим футболистом прошедшего сезона был признан Родри.
Известные футболисты Ламин Ямал (Барселна) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) располагаются на 6-м и 7-м месте соответственно, а француз Килиан Мбаппе (Реал) замыкает первую десятку.
Топ-15 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Рафинья (Барселона)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Виктор Дьекереш (Спортинг)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Флориан Виртц (Байер)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Коул Палмер (Челси)
- Омар Мармуш (Айнтрахт)
- Кристиан Пулишич (Милан)
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