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21 ноября 2024, 23:20 |
339
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Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025

По версии GOAL, прямо сейчас лучшим игроком текущего сезона является Мохамед Салах

21 ноября 2024, 23:20 |
339
1
Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025

Известный портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Лидером топа является звездный вингер Ливерпуля Мохамед Салах. Мерсисайдцы занимают первое место в таблице Англйиской Премьер-лиги, а Фараон является ключевым игроком подопечных Арне Слота.

В топ-3 также находятся два футболиста каталонской Барселоны: Рафинья и Роберт Левандовски. Вместе с сине-гранатовыми они лидируют в Ла Лиге, а также довольно удачно выступают в Лиге чемпионов.

В первую пятерку попали и Винисиус Жуниор (Реал) с Джамалом Мусиалой (Бавария). Напомним, что Вини был очень близок к победе в 2024, но по итогу лучшим футболистом прошедшего сезона был признан Родри.

Известные футболисты Ламин Ямал (Барселна) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) располагаются на 6-м и 7-м месте соответственно, а француз Килиан Мбаппе (Реал) замыкает первую десятку.

Топ-15 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  2. Роберт Левандовски (Барселона)
  3. Рафинья (Барселона)
  4. Винисиус Жуниор (Реал)
  5. Джамал Мусиала (Бавария)
  6. Ламин Ямаль (Барселона)
  7. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  8. Гарри Кейн (Бавария)
  9. Виктор Дьекереш (Спортинг)
  10. Килиан Мбаппе (Реал)
  11. Флориан Виртц (Байер)
  12. Букайо Сака (Арсенал)
  13. Коул Палмер (Челси)
  14. Омар Мармуш (Айнтрахт)
  15. Кристиан Пулишич (Милан)
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рейтинг Золотой мяч Goal.com Мохамед Салах Роберт Левандовски Рафинья Диас Винисиус Жуниор Джамал Мусиала Ламин Ямал Эрлинг Холанд Гарри Кейн Виктор Дьекереш Килиан Мбаппе Флориан Вирц Букайо Сака Коул Палмер Омар Мармуш Кристиан Пулишич
Даниил Агарков Источник: Goal.com
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Saar
Де Лаутаро Мартінес!?? Чел забває в кожному матчі за Аргентину і останні пару матчів -це переможні голи! І є беззаперечним лідером Інтера!
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