Неожиданный лидер? Обнародован рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025

Известный портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

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Лидером топа является звездный вингер Ливерпуля Мохамед Салах. Мерсисайдцы занимают первое место в таблице Англйиской Премьер-лиги, а Фараон является ключевым игроком подопечных Арне Слота.

В топ-3 также находятся два футболиста каталонской Барселоны: Рафинья и Роберт Левандовски. Вместе с сине-гранатовыми они лидируют в Ла Лиге, а также довольно удачно выступают в Лиге чемпионов.

В первую пятерку попали и Винисиус Жуниор (Реал) с Джамалом Мусиалой (Бавария). Напомним, что Вини был очень близок к победе в 2024, но по итогу лучшим футболистом прошедшего сезона был признан Родри.

Известные футболисты Ламин Ямал (Барселна) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) располагаются на 6-м и 7-м месте соответственно, а француз Килиан Мбаппе (Реал) замыкает первую десятку.

Топ-15 претендентов на Золотой мяч 2025: