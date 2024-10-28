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28 октября 2024, 23:45 | Обновлено 28 октября 2024, 23:58
3197
16

Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024

Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити

28 октября 2024, 23:45 | Обновлено 28 октября 2024, 23:58
3197
16
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Ballon d'Or

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявил победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), предназначенной для лучшего футболиста 2024 года.

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Лучшим футболистом 2024 стал и Золотой мяч получил испанский футболист Родри, хавбек Манчестер Сити.

Он выиграл Евро-2024 со сборной Испанией и стал лучшим игроком турнира, а также победил с Ман Сити в АПЛ.

В топ-3 также вошли бразильский форвард Винисиус Жуниор (Реал) и английский полузащитник Джуд Беллингем (Реал).

В список 30 номинантов также был включен украинский форвард итальянской Ромы Артем Довбик, в прошлом сезоне за Жирону забивший 24 гола, занявший третье место в Ла Лиге и получивший трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании. Он занял в голосовании 29-е место.

Sport.ua провел текстову онлайн-трансляцию церемонии награждения.

ВИДЕО. Церемония вручения Золотого мяча 2024

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 16
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Игорь
По делу , плаксивая бибизяна мимо
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+2
Omen
А вот это правильно! ЗМ дали лучшему игроку, а не команде! И пусть Реал бойкотирует сколько угодно и что угодно....
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0
Falko
Звичайний росізьм )
Свіні, поскаржся в спортлото.
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0
Nick.Grabowski
Класний та нетиповий переможець. Вітання, Родрі та всьому іспанському футболу, вони давно заслужили цю нагороду!
Ще в 2010 хотілося побачити переможцем Андреса Іньєсту. Він тоді теж заслужив. 
Карвахалю теж можна було би дати. 
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0
TolsTIyELF
Окремо слід виділити перемогу Іспанці на Євро. Вони пройшли усі найпотужніши Європейскі збірні, перемогли їх одну за одною. Тому Родрі молодець.
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0
TolsTIyELF
Іспанці домінують у футболі, Родрі отримав цей мїяч як визнання сукупних досягнень іспанського футболу.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
Всё закономерно, испанцы выиграли все международные турниры уровня сборных.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
AndiM
А де ж два топчіка сундуков і мудрєк ? Поїхали в ландан до рінаха гамналідавіча на вручення коричневого м'яча в його особисту баньку?
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-1
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bzzzzzz
Родри конечно топ, но одавать ему ЗМ это слишком
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-1
дыряво с пердя 🤣
Шляпа шляпарен очка из дыр очки в пролёте 
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-3
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