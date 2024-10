Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявил победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), предназначенной для лучшего футболиста 2024 года.

Лучшим футболистом 2024 стал и Золотой мяч получил испанский футболист Родри, хавбек Манчестер Сити.

Он выиграл Евро-2024 со сборной Испанией и стал лучшим игроком турнира, а также победил с Ман Сити в АПЛ.

В топ-3 также вошли бразильский форвард Винисиус Жуниор (Реал) и английский полузащитник Джуд Беллингем (Реал).

В список 30 номинантов также был включен украинский форвард итальянской Ромы Артем Довбик, в прошлом сезоне за Жирону забивший 24 гола, занявший третье место в Ла Лиге и получивший трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании. Он занял в голосовании 29-е место.

