Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити
Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявил победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), предназначенной для лучшего футболиста 2024 года.
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Лучшим футболистом 2024 стал и Золотой мяч получил испанский футболист Родри, хавбек Манчестер Сити.
Он выиграл Евро-2024 со сборной Испанией и стал лучшим игроком турнира, а также победил с Ман Сити в АПЛ.
В топ-3 также вошли бразильский форвард Винисиус Жуниор (Реал) и английский полузащитник Джуд Беллингем (Реал).
В список 30 номинантов также был включен украинский форвард итальянской Ромы Артем Довбик, в прошлом сезоне за Жирону забивший 24 гола, занявший третье место в Ла Лиге и получивший трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании. Он занял в голосовании 29-е место.
Sport.ua провел текстову онлайн-трансляцию церемонии награждения.
ВИДЕО. Церемония вручения Золотого мяча 2024
Фотогалерея
Weah meets Drogba! 🫂#ballondor pic.twitter.com/rOapXBuurP— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Rodriiiiiiiiiii — Manchester City (@ManCity) October 28, 2024
The 2024 Men's #ballondor winner! ✨ pic.twitter.com/XaR7T9xPS1
RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/Cly6Uyr08H— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
RODRI, YOU WON IT! You're our 2024 Ballon d'Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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