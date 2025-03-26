Известно, кто рассудит следующие матчи Динамо и Шахтера в УПЛ

Уже в пятницу, 28 марта, стартует 22-й тур Украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ определилась с арбитрами, которые будут обслуживать матчи предстоящего тура.

28 марта, пятница

«Ингулец» – «Верес» – София Причина (Львовская область)

ЛНЗ – «Полесье» – Николай Балакин (Киевская область)

29 марта, суббота

«Левый Берег» – «Александрия» – Владимир Новохатний (Черкассы)

«Оболонь» – «Шахтер» – Андрей Коваленко (Полтава)

«Рух» – «Динамо» – Максим Козыряцкий (Запорожье)

30 марта, воскресенье

«Ворскла» – «Кривбасс» – Михаил Райда (Закарпатская область)

«Карпаты» – «Черноморец» – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

«Заря» – «Колос» – Александр Каленов (Хмельницкий)