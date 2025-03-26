Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто рассудит следующие матчи Динамо и Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 14:27 | Обновлено 26 марта 2025, 15:43
813
3

Известно, кто рассудит следующие матчи Динамо и Шахтера в УПЛ

Появились судейские назначения на 22-й тур чемпионата Украины

26 марта 2025, 14:27 | Обновлено 26 марта 2025, 15:43
813
3
Известно, кто рассудит следующие матчи Динамо и Шахтера в УПЛ
НК Верес. Максим Козыряцкий

Уже в пятницу, 28 марта, стартует 22-й тур Украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ определилась с арбитрами, которые будут обслуживать матчи предстоящего тура.

28 марта, пятница

«Ингулец» – «Верес» – София Причина (Львовская область)

ЛНЗ – «Полесье» – Николай Балакин (Киевская область)

29 марта, суббота

«Левый Берег» – «Александрия» – Владимир Новохатний (Черкассы)

«Оболонь» – «Шахтер» – Андрей Коваленко (Полтава)

«Рух» – «Динамо» – Максим Козыряцкий (Запорожье)

30 марта, воскресенье

«Ворскла» – «Кривбасс» – Михаил Райда (Закарпатская область)

«Карпаты» – «Черноморец» – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

«Заря» – «Колос» – Александр Каленов (Хмельницкий)

По теме:
Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы, пропустив курьезный гол
Буковина отказалась от бывшего игрока Руха и Левого Берега
«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию
судейские назначения Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 02:09 0
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами

Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника

Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Волейбол | 26 марта 2025, 09:02 53
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины

То, что произошло вчера, было вопросом времени

Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Футбол | 26.03.2025, 14:11
Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Футбол | 26.03.2025, 04:05
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Футбол | 25.03.2025, 16:13
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy 🧡🖤/🐟💖
Чекаємо вихідних з нетерпінням❗😊
Скучили за рідним Шахтарем🧡🖤, а також віритимемо в Рух🟡⚫ і Лівий Берег🟡🟢❗
👉Але й сьогодні є що цікавеньке, приходьте на старт фіналу хокею топити за Кременчук🧊 проти "столичних"
Ответить
0
ПУМУ ПОД ХВОСТ В ПОПУ👉👌😋
ПУМУ ТОЛЬКО В ПОПУ👉👌
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 22
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 9
Другие виды
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
24.03.2025, 18:04 12
Футбол
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
24.03.2025, 22:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем