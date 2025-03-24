Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о состоянии команды после матча и признался, что проходил тест на допинг.

«Все расстроены сейчас. Эмоции в раздевалке? Я там не был, потому что проходил допинг-тест. Надо сделать выводы, провести анализ перед следующим сбором.

Наша цель – выйти на следующий чемпионат мира. Бельгия – это топовый соперник, там классные футболисты. Это очень классно играть против таких соперников, эти матчи очень информативны для нас», – сказал Лунин.