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Лига наций
24 марта 2025, 22:25 |
403
0

Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены

Лунин – о матче с Бельгией

24 марта 2025, 22:25 |
403
0
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о состоянии команды после матча и признался, что проходил тест на допинг.

«Все расстроены сейчас. Эмоции в раздевалке? Я там не был, потому что проходил допинг-тест. Надо сделать выводы, провести анализ перед следующим сбором.

Наша цель – выйти на следующий чемпионат мира. Бельгия – это топовый соперник, там классные футболисты. Это очень классно играть против таких соперников, эти матчи очень информативны для нас», – сказал Лунин.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Андрей Лунин Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
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