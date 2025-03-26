Марез и еще 8 французских футболистов, решивших играть за другие сборные

В футбольном мире нередки ситуации, когда тот или иной футболист, несмотря на рождение в одной стране, в итоге принимал решение играть за национальную сборную совсем другой. Причины в каждом конкретном случае могут быть абсолютно разными: от пожеланий родственников до денежной компенсации, обещанной игроку «новым работодателем».

В рамках данного материала мы предлагаем вам поговорить о девяти футболистах, родившихся во Франции, но в итоге принявших решение играть за абсолютно другую страну…

Калиду Кулибали – 83 матча за сборную Сенегала

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33-летний центральный защитник саудовского «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали еще несколько лет назад считался одним из лучших защитников европейского и мирового футбола. На Ближний Восток этот исполнитель отправился летом 2023-го, а «Челси» получил компенсацию от саудитов в размере 23 миллионов евро – весьма скромно, но уж как есть…

Кулибали родился во французском городе Сен-Дье-де-Вож, и даже сыграл 11 поединков за молодежную сборную «трехцветных», однако в 2015-м получил приглашение защищать цвета национальной команды своей исторической родины – Сенегала, от которого решил не отказываться. С «Львами Теранги» Калиду сыграл на двух чемпионатах мира (в 2018 и 2022 годах), а также в 2021-м выиграл Кубок африканских наций. Ныне Кулибали продолжает выступать за сенегальскую сборную, являясь ее капитаном.

Антони Лопеш – 14 матчей за сборную Португалии

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34-летний голкипер Антони Лопеш ныне на клубном уровне выступает за «Нант». Он родился во французском городе Живор и прошел через академию «Лиона», однако еще в юношеском возрасте вместе с родителями решил, что будет выступать только за сборную Португалии. Дело в том, что отец Лопеша является мигрантом из этой страны, а мать голкипера, хоть и родилась во Франции, также имеет в своем роду выходцев из Португалии.

Лопеш был заигран за юношеские и молодежную сборную Португалии, а в марте 2015-го дебютировал за национальную команду этой страны. Всего на счету Антони 14 матчей за «Команду избранных», с которой он в 2016 году сенсационно стал чемпионом Европы, причем на турнире, который как раз принимала Франция. В финале того соревнования сошлись португальцы и французы, и пускай Лопеш отсидел всю игру, впрочем как и весь Евро-2016, на скамье запасных, это не помешало голкиперу как следует отпраздновать победу, после чего он, вероятно, лишний раз задумался, насколько же оказался прав, когда еще в юности твердо решил играть именно за Португалию.

Жоффре Кондогбиа – 19 матчей за сборную ЦАР

32-летний опорный полузащитник Жоффре Кондогбиа в настоящий момент выступает за «Марсель». Он родился во французском городе Немур, а когда ему исполнилось 14 лет, получил гражданство этой европейской страны, так как его мать, являющаяся мигранткой (впрочем, как и отец) из Центральноафриканской республики, обзавелась паспортом гражданки Франции.

Кондогбиа немало поиграл за юношеские сборные Франции, а в 2013-м даже стал чемпионом мира U-20, но вот во взрослой команде «трехцветных» сделать карьеру у него не получилось. Жоффре поучаствовал в 5 товарищеских матчах в стане сборной Франции, а затем, в 2018-м, решился принять предложение и начать выступать за национальную команду ЦАР. В стане этого коллектива Кондогбиа играет и ныне, являясь его капитаном и безоговорочным лидером.

Николя Пепе – 46 матчей за сборную Кот-д’Ивуара

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29-летний вингер испанского «Вильярреала» Николя Пепе родился во французском городе Мант-ла-Жоли. Во Франции Пепе и начинал футбольную карьеру, прорыв в которой у него случился во время выступлений за «Лилль». Наколотив 22 мяча и отдав 11 результативных передач в 38 поединках Лиги 1 сезона-2018/19, Николя за 80 миллионов евро уехал играть в Англию за «Арсенал», но там провалился…

А вот на международном уровне Пепе еще с 2016-го выступает за Кот-д’Ивуар – страну, родом откуда его родители. На момент дебюта за «слонов» у Николя не было ни малейших перспектив играть в сборной Франции, так как его не звали даже в юношеские и молодежную команды этой страны. Раскрыться в «Лилле» у Пепе получилось уже после того, как он стал игроком ивуарийской сборной, однако вряд ли в целом вингер о чем-то жалеет. В конце концов, в 2024-м Пепе с Кот-д’Ивуаром выиграл Кубок африканских наций, хотя и проявил себя на том турнире более чем скромно.

Рафаэл Геррейру – 65 матчей за сборную Португалии

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31-летний левый фулбек «Баварии» Рафаэл Геррейру родился во французском городе Ле-Блан-Мениль. Начало его игровой карьеры прошло во Франции, но несмотря на это Геррейру решил выбрать именно Португалию, как страну, честь которой будет представлять на международном уровне. Известно, что отец Рафаэла является выходцем из Португалии, а вот мать защитника – француженка.

В целом Геррейру вряд ли может быть недоволен своим выбором. В 2016-м он, как и Антони Лопеш, стал чемпионом Европы, причем в отличие от своего партнера по команде, сыграл все 120 минут в финале против французов. Также Геррейру принимал участие с португальцами в двух чемпионатах мира (в 2018 и 2022 годах), а в 2019-м стал триумфатором исторического первого розыгрыша Лиги наций. Вполне пристойные достижения на международном уровне, за которые Геррейру уж точно не будет стыдно перед потомками.

Себастьян Алле – 27 матчей за сборную Кот-д’Ивуара

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30-летний центрфорвард Себастьян Алле, который ныне выступает в Нидерландах за «Утрехт», родился в небольшом французском городке Ри-Оранжи. Карьеру футболиста Алле начал во Франции, где попал в академию «Осера», но в целом прославился уже за пределами этой страны – в Нидерландах («Утрехт», «Аякс»), Германии (франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия») и Англии («Вест Хэм»).

Пройдя через все возрастные группы юношеских и молодежную команду Франции, Алле так и не дождался возможности дебютировать за главную сборную страны. В конце 2020 года Себастьян дебютировал в сборной Кот-д’Ивуара – страны, родом из которой его мать (отец форварда – француз). И в составе «слонов» Алле на текущий момент забил 10 мячей в 27 поединках, став обладателем Кубка африканских наций-2023, финальный турнир которого состоялся в начале 2024-го из-за погодных условий.

Исмаэль Беннасер – 50 матчей за сборную Алжира

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27-летний опорный полузащитник «Марселя» Исмаэль Беннасер появился на свет во французском Арле, где и начинал играть в футбол. Достаточно в молодом возрасте Беннасер попал в «Арсенал», но в лондонском клубе закрепиться ему не удалось, и впоследствии он выступал за «Тур» и «Эмполи», пока не проявил себя в «Милане», в футболке которого сыграл 178 официальных матчей, прежде чем в феврале этого года вернулся во Францию, став на правах аренды игроком «Марселя».

Беннасер на юношеском уровне представлял Францию, но во взрослом футболе реальных возможностей играть за «трехцветных» не имел. Зато получил две другие возможности, подоспевшие с предложениями из Марокко и Алжира. Все из-за того, что отец Исмаэля – марокканец, а мать – алжирка. Выбрав выступления за Алжир, Беннасер вряд ли пожалел, так как в 2019 году стал победителем Кубка африканских наций, приняв участие на том турнире во всех семи поединках своей команды.

Пьер-Эмерик Обамеянг – 77 матчей за сборную Габона

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Центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который в свои 35 лет все еще продолжает активную карьеру, являясь игроком саудовской команды «Аль-Кадсия», родился во французском городе Лаваль в семье переселенцев из Габона. Несмотря на это, в раннем возрасте Обамеянг получил предложение играть за юношескую сборную Италии, так как находился на тот момент в академии «Милана», но остановил свой выбор на предложении сыграть в молодежной сборной Франции.

Впрочем, быстрого развития карьера Обамеянга в европейских сборных не получила, а вот функционеры из Габона, наоборот, решили действовать максимально оперативно и смогли завербовать Пьера-Эмерика в свою команду, где он и дебютировал в марте 2009-го. С тех пор Обамеянг многократно удивлял футбольную Европу своей результативностью, выступая за «Сент-Этьен», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал», «Барселону» и «Марсель», а в сборной Габона отметился 31 забитым мячом в 77 матчах. И пускай никаких трофеев с национальной командой Обамеянг не завоевал, зато он является командором Национального ордена Заслуг – одной из наиболее престижных государственных наград Габона.

Рияд Марез – 97 матчей за сборную Алжира

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34-летний вингер саудовского «Аль-Ахли» Рияд Марез, как и все вышеперечисленные герои из нашего сегодняшнего списка, родился во Франции и имеет тамошнее гражданство. Родным для Рияда является город Сарсель, где в местной школе он и начинал заниматься футболом. Затем был «Кемпер» и «Гавр», а вот мировую известность Марез приобрел уже за пределами Франции – в английском «Лестере», где ему посчастливилось стать не только одним из лидеров атаки команды, но и чемпионом Англии-2016, а затем – получить предложение от «Манчестер Сити».

Талант Мареза раскрылся в достаточно позднем возрасте, из-за чего, вероятно, Рияда не звали играть в юношеские или молодежную сборные Франции. Когда же речь дошла о выборе, за какую национальную сборную играть, то и здесь у Рияда особых терзаний не было. Он решил играть за Алжир – страну, выходцами из которой являются его родители (что правда, у матери Рияда алжиро-марокканские корни, если уж совсем соблюдать точность). С «Лисами пустыни» Марез в 2019-м выиграл Кубок африканских наций, и со временем стал для этой команды безоговорочным лидером, а ныне – еще и ее капитаном. Что правда, с участиями на чемпионатах мира дела у Рияда, увы, как-то не заладились. Он имеет на своем счету лишь один поединок – на уже весьма далеком ЧМ-2014 в Бразилии, когда его международная карьера только-только начиналась…