ДОРИВАЛ ЖУНИОР: «Наш план против Аргентины провалился, но я не сдаюсь»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор признал, что команда провела сложный матч и не смогла реализовать свой план на игру, а также признался, что чувствует давление после сокрушительного поражения.

Доривал Жуниор признал, что ничего из его тактического плана не удалось реализовать в матче против Аргентины, который завершился разгромным поражением Бразилии со счётом 1:4. Поединок 14-го тура отбора на чемпионат мира 2026 состоялся на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

После матча Доривал также признал, что его будущее на посту главного тренера может оказаться под угрозой:

«Наш план на сегодняшний матч не сработал с первой минуты. Я должен признать то, что произошло, как соперник нас переиграл и что они заслуженно одержали победу. Это серьёзное поражение, и мы находимся в сложном, непростом процессе. Но у меня нет сомнений, что мы найдём выход.

Давление всегда большое, я это осознаю. Мы планировали эту игру, но, к сожалению, с самой первой минуты ничего не сложилось. Нужно признать, что соперник заслуженно победил. Мы не сумели отреагировать даже после того, как сократили отставание до 1:2. Всем нам сложно объяснить этот результат.

Есть ли возможность вывести сборную из кризиса? Это тяжклое поражение, я это признаю. Я знаю, насколько сложной является эта ситуация, но верю в свою работу. Это очень непростой процесс, но я уверен, что найду выход. За все годы в футболе, возможно, это самый трудный момент. Но я никогда не сдаюсь и всегда находил решения в командах, которые возглавлял».

Бразилия занимает 4-е место в квалификации, набрав 21 очко, на 10 пунктов меньше, чем лидер – Аргентина, которая уже оформила себе пропуск на ЧМ-2026.