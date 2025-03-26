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26.03.2025 02:00 – FT 1 : 0
Перу
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26 марта 2025, 04:05 | Обновлено 26 марта 2025, 04:23
542
0

Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации

Хозяева поля в Буєнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча

26 марта 2025, 04:05 | Обновлено 26 марта 2025, 04:23
542
0
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча.

Голы для аргентинцев забили Хулиан Альварес, Энцо Фернадес, Алексис Макаллистер, Джулиано Симеоне. У бразильцев гол на счету Матеуса Кунья.

Турнирное положение: Аргентина (31 очко), Эквадор (23), Уругвай, Бразилия, Парагвай (по 21), Колумбия (20), Венесуэла (15), Боливия (14), перу, Чили (по 10).

Напрямую на ЧМ-2026 выйдут 6 команд от Южной Америки, а седьмую ждет дополнительный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

14-й тур, 25–26 марта

Аргентина – Бразилия – 4:1

Голы: Альварес, 4, Фернадес, 12, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26

Боливия – Уругвай – 0:0

Венесуэла – Перу – 1:0

Гол: Рондон, 41 (пен)

Колумбия – Парагвай – 2:2

Голы: Луис Диас, 1, Дуран, 11 – Алонсо, 45+4, Энкисо, 62

Чили – Эквадор – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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