Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Хозяева поля в Буєнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча
В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).
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Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.
Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча.
Голы для аргентинцев забили Хулиан Альварес, Энцо Фернадес, Алексис Макаллистер, Джулиано Симеоне. У бразильцев гол на счету Матеуса Кунья.
Турнирное положение: Аргентина (31 очко), Эквадор (23), Уругвай, Бразилия, Парагвай (по 21), Колумбия (20), Венесуэла (15), Боливия (14), перу, Чили (по 10).
Напрямую на ЧМ-2026 выйдут 6 команд от Южной Америки, а седьмую ждет дополнительный плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки
14-й тур, 25–26 марта
Аргентина – Бразилия – 4:1
Голы: Альварес, 4, Фернадес, 12, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26
Боливия – Уругвай – 0:0
Венесуэла – Перу – 1:0
Гол: Рондон, 41 (пен)
Колумбия – Парагвай – 2:2
Голы: Луис Диас, 1, Дуран, 11 – Алонсо, 45+4, Энкисо, 62
Чили – Эквадор – 0:0
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