Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
25 марта 2025, 21:38 |
168
0

Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 марта в 02:00 по Киеву

25 марта 2025, 21:38 |
168
0
Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GiveMeSport

В пятницу, 26 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Бразилии.

Игра пройдет на поле стадиона «Эстадио Монументал», что находится в Буэнс-Айросе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 02:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аргентина – Бразилия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Турнирная таблица

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 25 марта. Смотреть онлайн LIVE
Отбор ЧМ-2026. Сборная Молдовы с игроком Карпат проиграла аутсайдеру
Кейн и Клозе имеют одинаковое количество голов на международной арене
сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу Аргентина - Бразилия смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:48 21
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Футбол | 25 марта 2025, 08:49 8
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»

Антон Боль поделился мнением о своем переходе в «Александрию»

Потеря для Забарного и Ко. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед
Футбол | 25.03.2025, 22:21
Потеря для Забарного и Ко. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед
Потеря для Забарного и Ко. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед
Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь
Футбол | 25.03.2025, 18:10
Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь
Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:27
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
24.03.2025, 21:14 25
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
24.03.2025, 23:40 1
Бокс
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем