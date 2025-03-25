В пятницу, 26 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Бразилии.

Игра пройдет на поле стадиона «Эстадио Монументал», что находится в Буэнс-Айросе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 02:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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