Чемпионат мира25 марта 2025, 21:38 |
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Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 марта в 02:00 по Киеву
25 марта 2025, 21:38 |
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В пятницу, 26 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Бразилии.
Игра пройдет на поле стадиона «Эстадио Монументал», что находится в Буэнс-Айросе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 02:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аргентина – БразилияСмотреть трансляцию
Турнирная таблица
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