Разгромили Бразилию. Тренер Аргентины проанализировал триумф над соперником

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался о матче со сборной Бразилии в квалификации к чемпионату мира-2026, в котором его подопечные переиграли оппонента с разгромным счетом 4:1.

«Мы играли как команда и свели влияние Бразилии к минимуму. Ребята очень хорошо понимали, что они должны были делать на футбольном поле. Наша команда всегда борется и не отдает мяч. Мы показали, что готовы к любому повороту событий в матче. Будем надеяться, что так будет продолжаться и в дальнейшем. А если что-то пойдет не так, мы должны будем взять себя в руки.

Хочу, чтобы все жители Аргентины наслаждались этим моментом, потому что мы не знаем, как долго это продлится. В какой-то момент все это закончится. Так что давайте наслаждаться сейчас. Будем надеяться, что это продлится как можно дольше. Радостно, что людям нравится, как играют футболисты аргентинской сборной. И я по-своему, получаю удовольствие от игры команды», – ответил Скалони.

Напомним, что аргентинская команда вышла на чемпионат мира-2026.