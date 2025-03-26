Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг сильнейших сборных в футболе на данный момент.

Лидером списка стала сборная Аргентины, которая является действующим победителем Кубка Америки и чемпионом мира. За аргентинцами разместилась команда Испании, которая выиграла прошлогоднее Евро-2024. Тройку лидеров закрыла сборная Англии.

Четвертую строчку заняла сборная Франции, а Нидерланды разместились на пятом месте.

В десятку рейтинг также попала Колумбия, Португалия, Германия, Бразилия и Уругвай.

Ранее был назван лучший игрок в истории футбольных сборных.

Рейтинг сильнейших футбольных сборных мира