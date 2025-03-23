Назван лучший игрок в истории футбольных сборных. Кто выше Месси?
Лидером рейтинга стал Пеле
Известный британский портал Givemesport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории национальных сборных.
Лидером рейтинг стал легендарный бразильский нападающий Пеле – единственный трехкратный победитель чемпионата мира. После Пеле идет Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины выиграл последний чемпионат мира и является обладателем двух Копа Америка. Бронза рейтинга досталась бразильцу Кафу.
На четвертой строчке в списке разместился легендарный аргентинец Диего Марадона, а пятая строчка отошла триумфатору двух Евро и одно ЧМ Серхио Рамосу.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших футболистов в истории национальных сборных
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