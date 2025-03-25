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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
26.03.2025 02:00 - : -
Бразилия
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25 марта 2025, 14:55 | Обновлено 25 марта 2025, 14:56
154
0

Аргентина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок начнется 26 марта в 02:00 по Киеву

25 марта 2025, 14:55 | Обновлено 25 марта 2025, 14:56
154
0
Аргентина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Twitter. Хуан Альварес и Рафинья

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26 марта на «Эстадио Монументаль» пройдет матч 14-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда на прошлом чемпионате мира смогла наконец-то взять титул. До этого при нынешнем наставнике, Скалони, удалось выиграть Копа Америка - а прошлым летом этот статус защитили. Правда, в финале только в экстра-тайме Лаутаро Мартинес забил единственный гол в ворота Колумбии.

Осенью у лидера розыгрыша начались проблемы. Дома они и дальше выигрывали, причем сухо. Но при этом на выезде чемпион проиграл Колумбии в сентябре и Парагваю в ноябре, а со скромной Венесуэлой была только ничья. В новом календарном году, оставшись без травмированного лидера, Месси, сборная начинала с поездки в Уругвай. И выиграла там за счет единственного гола в середине второго тайма.

Бразилия

Сборная после того, как стала в пятый раз чемпионом мира, стабильно останавливалась на мундиалях в четвертьфиналах. Только дома в 2014-м году вышло добраться до 1/2, но уже там был унизительный разгром от немцев. Ничего не вышло у Тите, но без него вышло только хуже. Начинали квалификацию вообще без постоянного наставника, с пары побед, но потом была ничья с Венесуэлой и аж три поражения кряду.

С 2024-го года тренирует Доривал Жуниор. Тоже не особенно ярко: на Копа Америка один из фаворитов выигрывал только у Парагвая, на групповом этапе, и в первом же раунде плей-офф уступили по пенальти Уругваю после 0:0 в игровое время. Да и в отборе осенью при победах над Эквадором, Чили и Перу бразильцы проиграли в Парагвае, а в ноябре оформили ничьи 1:1 с Венесуэлой и Уругваем. А в прошлом туре, дома с Колумбией, буквально вырвали победу - Винисиус Жуниор оформил 2:1 на 9-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

Аргентинцы выиграли три из четырех последних главных дерби Южной Америки, все по 1:0, при нулевой ничьей осенью 2021-го года.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аргентины – 2.43, ничья – 3.01, победа Бразилии – 3.68. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей. Аргентина играет дома, и уж вечного соперника худо-бедно, но обыграет.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
26 марта 2025 -
02:00
Бразилия
Победа Аргентины 2.22 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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