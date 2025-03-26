В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).

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Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча.

Голы для аргентинцев забили Хулиан Альварес, Энцо Фернадес, Алексис Макаллистер, Джулиано Симеоне. У бразильцев гол на счету Матеуса Кунья.

Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

14-й тур, 25–26 марта

Аргентина – Бразилия – 4:1

Голы: Альварес, 4, Фернадес, 12, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26

Видеообзор матча