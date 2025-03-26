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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
26.03.2025 02:00 – FT 4 : 1
Бразилия
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 06:07 | Обновлено 26 марта 2025, 06:12
364
0

Аргентина – Бразилия – 4:1. Разгром в Буэнос-Айресе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 06:07 | Обновлено 26 марта 2025, 06:12
364
0
Аргентина – Бразилия – 4:1. Разгром в Буэнос-Айресе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча.

Голы для аргентинцев забили Хулиан Альварес, Энцо Фернадес, Алексис Макаллистер, Джулиано Симеоне. У бразильцев гол на счету Матеуса Кунья.

Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

14-й тур, 25–26 марта

Аргентина – Бразилия – 4:1

Голы: Альварес, 4, Фернадес, 12, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Аргентина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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