Аргентина – Бразилия – 4:1. Разгром в Буэнос-Айресе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).
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Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча.
Голы для аргентинцев забили Хулиан Альварес, Энцо Фернадес, Алексис Макаллистер, Джулиано Симеоне. У бразильцев гол на счету Матеуса Кунья.
Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки
14-й тур, 25–26 марта
Аргентина – Бразилия – 4:1
Голы: Альварес, 4, Фернадес, 12, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26
Видеообзор матча
События матча
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