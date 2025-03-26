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  4. Иван ПЕТРЯК – о звезде сборной: «Это один из моих любимых игроков»
Лига наций
26 марта 2025, 15:01 |
533
0

Иван ПЕТРЯК – о звезде сборной: «Это один из моих любимых игроков»

Бывший игрок национальной команды отметил Георгия Судакова

26 марта 2025, 15:01 |
533
0
Иван ПЕТРЯК – о звезде сборной: «Это один из моих любимых игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешних лидерах национальной команды.

– А что думаете по поводу Георгия Судакова? Можно ли его тоже считать лидером?

– Очень нравится его игра, очень классно двигается с мячом. Он вообще один из моих самых любимых игроков. То же самое можно говорить и о Викторе Цыганкове, который сильно набрал в «Жироне». У Зинченко например не самая сладкая ситуация в клубе, но в сборной у него все хорошо. То есть индивидуально эти футболисты очень сильные, но из них нужно сделать хорошую команду.

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сборная Украины по футболу Иван Петряк Лига наций инсайд Георгий Судаков Виктор Цыганков Александр Зинченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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