Иван ПЕТРЯК – о звезде сборной: «Это один из моих любимых игроков»
Бывший игрок национальной команды отметил Георгия Судакова
Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешних лидерах национальной команды.
– А что думаете по поводу Георгия Судакова? Можно ли его тоже считать лидером?
– Очень нравится его игра, очень классно двигается с мячом. Он вообще один из моих самых любимых игроков. То же самое можно говорить и о Викторе Цыганкове, который сильно набрал в «Жироне». У Зинченко например не самая сладкая ситуация в клубе, но в сборной у него все хорошо. То есть индивидуально эти футболисты очень сильные, но из них нужно сделать хорошую команду.
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