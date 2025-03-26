Иван ПЕТРЯК – о звезде сборной: «Это один из моих любимых игроков»

Бывший вингер сборной Украины Иван Петряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нынешних лидерах национальной команды.

– А что думаете по поводу Георгия Судакова? Можно ли его тоже считать лидером?

– Очень нравится его игра, очень классно двигается с мячом. Он вообще один из моих самых любимых игроков. То же самое можно говорить и о Викторе Цыганкове, который сильно набрал в «Жироне». У Зинченко например не самая сладкая ситуация в клубе, но в сборной у него все хорошо. То есть индивидуально эти футболисты очень сильные, но из них нужно сделать хорошую команду.