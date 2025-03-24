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Лига наций
24 марта 2025, 10:57 |
4723
0

Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»

Иностранные журналисты отметили выступление Андрея Лунина

24 марта 2025, 10:57 |
4723
0
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Бельгийская пресса оценила это противостояние и отметила, что среди подопечных Сергея Реброва выделялся только голкипер Андрей Лунин:

«Разница в интенсивности по сравнению с тем, что было несколькими днями ранее в Испании, была колоссальной. Болельщики увидели спортивный автомобиль вместо неповоротливого внедорожника. Кевин де Брюйне повел игроков за собой и доказал, что его карьера далека от спада.

Лукаку в первом тайме пришлось нелегко – рядом с ним всегда бегали три украинских футболиста. Несмотря на это во второй половине матча Ромелу взял на себя ответственность и отправил в ворота соперника два мяча. Он мог забивать больше, но ему мешал голкипер. Стоит отметить, что в составе сборной Украины отлично играл только вратарь «Реала» Андрей Лунин, который показал, почему он выступает в Мадриде.

Дальше подопечным Гарсии предстоит нелегкий путь и матчи с более опасными соперниками. В Генке был далеко не главный поединок сборной. Все самое важное нас ждет в элитном дивизионе Лиги А», – подытожили журналисты.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Het Nieuwsblad
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