23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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Сразу после поединка лидер национальной сборной Украины Илья Забарный направился к трибунам стадиона, чтобы увидеться со своей женой Ангелиной.

ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией