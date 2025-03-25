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Лига наций
25 марта 2025, 10:47 | Обновлено 25 марта 2025, 10:59
4062
1

ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией

Илья пошел к жене Ангелине

25 марта 2025, 10:47 | Обновлено 25 марта 2025, 10:59
4062
1
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сразу после поединка лидер национальной сборной Украины Илья Забарный направился к трибунам стадиона, чтобы увидеться со своей женой Ангелиной.

ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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