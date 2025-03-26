Буковина отказалась от бывшего игрока Руха и Левого Берега

Как стало известно Sport.ua, в перволиговой «Буковине» на просмотре находился экс-игрок «Руха» и «Левого Берега» Руслан Непейпиев.

По имеющейся информации, своим уровнем подготовки Непейпиев не сумел убедить тренерский штаб «Буковины» в необходимости его приглашения и 21-летний полузащитник уже покинул расположение команды, которая готовится к четвертьфинальному поединку Кубка Украины с сумской «Викторией».

В случае подписания контракта Непейпиев мог стать в «Буковине» нынешнего образца единственным воспитанником местного футбола, однако не суждено было. Сейчас в заявке «Буковины» на вторую часть сезона – 25 футболистов.

Пока «Буковина» занимает восьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 20 очков и не скрывает своего желания повыситься в классе.

Ранее мы сообщали, что «Верес» заполнил перерыв контрольным матчем с «Буковиной», которая выступает в Первой лиге.