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  4. Буковина отказалась от бывшего игрока Руха и Левого Берега
Украина. Первая лига
26 марта 2025, 14:46 |
461
0

Буковина отказалась от бывшего игрока Руха и Левого Берега

Местных игроков в команде не будет

26 марта 2025, 14:46 |
461
0
Буковина отказалась от бывшего игрока Руха и Левого Берега
ФК Левый берег. Руслан Непейпиев

Как стало известно Sport.ua, в перволиговой «Буковине» на просмотре находился экс-игрок «Руха» и «Левого Берега» Руслан Непейпиев.

По имеющейся информации, своим уровнем подготовки Непейпиев не сумел убедить тренерский штаб «Буковины» в необходимости его приглашения и 21-летний полузащитник уже покинул расположение команды, которая готовится к четвертьфинальному поединку Кубка Украины с сумской «Викторией».

В случае подписания контракта Непейпиев мог стать в «Буковине» нынешнего образца единственным воспитанником местного футбола, однако не суждено было. Сейчас в заявке «Буковины» на вторую часть сезона – 25 футболистов.

Пока «Буковина» занимает восьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 20 очков и не скрывает своего желания повыситься в классе.

Ранее мы сообщали, что «Верес» заполнил перерыв контрольным матчем с «Буковиной», которая выступает в Первой лиге.

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Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы просмотр игроков Руслан Непейпиев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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