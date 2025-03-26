«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить россию.

– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?

– Читал в интернете.

– Правда, что очень не ожидаемо? Может еще передумает?

– Надеюсь.

Ранее сам Франческо Тотти объяснил, зачем согласился на предложение посетить коммерческое мероприятие в москве. Легенда «Ромы» заявил, что так пропагандирует спорт по всему миру и так же может приехать в Киев.