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  4. «Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию
Италия
26 марта 2025, 13:58 |
293
1

«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию

Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в то, что легендарный итальянец передумает

26 марта 2025, 13:58 |
293
1
«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить россию.

– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?

– Читал в интернете.

– Правда, что очень не ожидаемо? Может еще передумает?

– Надеюсь.

Ранее сам Франческо Тотти объяснил, зачем согласился на предложение посетить коммерческое мероприятие в москве. Легенда «Ромы» заявил, что так пропагандирует спорт по всему миру и так же может приехать в Киев.

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Артем Милевский Франческо Тотти Рома Рим российско-украинская война Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Можу запропонувати ще один напрямок, куди можна поїхати після росії.
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