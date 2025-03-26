«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию
Бывший нападающий киевского «Динамо» верит в то, что легендарный итальянец передумает
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить россию.
– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?
– Читал в интернете.
– Правда, что очень не ожидаемо? Может еще передумает?
– Надеюсь.
Ранее сам Франческо Тотти объяснил, зачем согласился на предложение посетить коммерческое мероприятие в москве. Легенда «Ромы» заявил, что так пропагандирует спорт по всему миру и так же может приехать в Киев.
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