«Они заставили Месси гордиться». Реакция фанов на матч Аргентина – Бразилия
Сборная Аргентины победила принципиального соперника со счетом 4:1
В зоне Южной Америки прошли матчи 14-го тура квалификации ЧМ-2026. Лидер турнирной таблицы сборная Аргентины на своем поле принимали сборную Бразилии.
Аргентинцы унизили принципиального соперника, одержав победу со счетом 4:1. Сборная Аргентины набрала 31 очко и обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Из-за травмы в матче не смог принять участие Лионель Месси. Но аргентинцы отлично справились и без своей главной звезды.
Ваня: Бразилия уже давно играет как ни одно целое, вот и результат. В этом плане им до Аргентины далеко)
Bohdan Holovko: Скажут что Месси купил матч.
Temych: Лол, если посмотреть на статистику, то есть ощущение, что бразилы сыграли даже хуже, чем наши против Бельгии.
Футбол Океанії: Сейчас Бразилия не та, к которой все привыкли.
Mark4854590: Аргентина показала, что и без Месси может отлично справиться с принципиальным соперником.
QuietSoul: Они заставили Месси гордиться.
Pavlo: Ну, бразильцы зазнались сильно. Вместо того чтобы приходить на ЧМ и доказывать свою силу, они чуть ли не требуют дать им кубок, потому что они бразильцы.
Andrii Yaroshenko: Обожаю, когда Аргентина наказывает бестолковых бразильских инвалидов.
#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025
🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝
📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99
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