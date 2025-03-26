«Они заставили Месси гордиться». Реакция фанов на матч Аргентина – Бразилия

В зоне Южной Америки прошли матчи 14-го тура квалификации ЧМ-2026. Лидер турнирной таблицы сборная Аргентины на своем поле принимали сборную Бразилии.

Аргентинцы унизили принципиального соперника, одержав победу со счетом 4:1. Сборная Аргентины набрала 31 очко и обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Из-за травмы в матче не смог принять участие Лионель Месси. Но аргентинцы отлично справились и без своей главной звезды.

Ваня: Бразилия уже давно играет как ни одно целое, вот и результат. В этом плане им до Аргентины далеко)

Bohdan Holovko: Скажут что Месси купил матч.

Temych: Лол, если посмотреть на статистику, то есть ощущение, что бразилы сыграли даже хуже, чем наши против Бельгии.

Футбол Океанії: Сейчас Бразилия не та, к которой все привыкли.

Mark4854590: Аргентина показала, что и без Месси может отлично справиться с принципиальным соперником.

QuietSoul: Они заставили Месси гордиться.

Pavlo: Ну, бразильцы зазнались сильно. Вместо того чтобы приходить на ЧМ и доказывать свою силу, они чуть ли не требуют дать им кубок, потому что они бразильцы.

Andrii Yaroshenko: Обожаю, когда Аргентина наказывает бестолковых бразильских инвалидов.