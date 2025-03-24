Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский заработал на проигрыше «сине-желтых» в матче против сборной Бельгии (0:3).

Артем сделал несколько ставок на матчи Лиги наций. Кроме поражения нашей национальной команды, экспресс Милевского включал проход Португалии в дуэли с Данией и непроигрыш Ирландии против Болгарии. Артем сумел выиграть более 3200 гривен, поставив всего 300 гривен.

Следующий сезон Лиги наций «сине-желтые» снова проведут в Дивизионе B. Уже известно, что национальная сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке следующего розыгрыша турнира.

Ранее Артем Милевский лаконично описал матч Украины против Бельгии.