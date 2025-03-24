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  4. Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 18:04 |
2794
2

Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии

Артем точно спрогнозировал события в некоторых матчах Лиги наций

24 марта 2025, 18:04 |
2794
2
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский заработал на проигрыше «сине-желтых» в матче против сборной Бельгии (0:3).

Артем сделал несколько ставок на матчи Лиги наций. Кроме поражения нашей национальной команды, экспресс Милевского включал проход Португалии в дуэли с Данией и непроигрыш Ирландии против Болгарии. Артем сумел выиграть более 3200 гривен, поставив всего 300 гривен.

Следующий сезон Лиги наций «сине-желтые» снова проведут в Дивизионе B. Уже известно, что национальная сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке следующего розыгрыша турнира.

Ранее Артем Милевский лаконично описал матч Украины против Бельгии.

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Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
На бутылку заработал.
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+1
Фанькин кот
Миля вроде как сейчас в завязке. Поэтому, не на бутылку, а на травку, которую он "дует". Это так часто у зависимых происходит. Вместо этанола - опиат какой-нибудь.
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-1
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