Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Артем точно спрогнозировал события в некоторых матчах Лиги наций
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский заработал на проигрыше «сине-желтых» в матче против сборной Бельгии (0:3).
Артем сделал несколько ставок на матчи Лиги наций. Кроме поражения нашей национальной команды, экспресс Милевского включал проход Португалии в дуэли с Данией и непроигрыш Ирландии против Болгарии. Артем сумел выиграть более 3200 гривен, поставив всего 300 гривен.
Следующий сезон Лиги наций «сине-желтые» снова проведут в Дивизионе B. Уже известно, что национальная сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке следующего розыгрыша турнира.
Ранее Артем Милевский лаконично описал матч Украины против Бельгии.
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