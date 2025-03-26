Идеальный вариант. Звездный полузащитник близок к переходу в Реал

Испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летнего футболиста в Мадриде считают идеальным вариантом усиления полузащиты. Заплатить придется много, но интерес «Реала» сильный и переговоры должны начаться в ближайшие месяцы.

Субименди является главной целью «Реала» для усиления полузащиты.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.