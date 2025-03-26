Испания26 марта 2025, 13:38 | Обновлено 26 марта 2025, 13:39
490
1
Идеальный вариант. Звездный полузащитник близок к переходу в Реал
Мартим Субименди привлекает внимание мадридского гранда
26 марта 2025, 13:38 | Обновлено 26 марта 2025, 13:39
490
1
Испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летнего футболиста в Мадриде считают идеальным вариантом усиления полузащиты. Заплатить придется много, но интерес «Реала» сильный и переговоры должны начаться в ближайшие месяцы.
Субименди является главной целью «Реала» для усиления полузащиты.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2025, 18:10 27
В Одессе, очевидно, полагают, что смена главного тренера поможет сохранить место в УПЛ
Футбол | 25 марта 2025, 12:28 4
Флорентино хочет в третий раз пригласить Зинедина Зидана
Футбол | 26.03.2025, 07:31
Футбол | 26.03.2025, 11:23
Футбол | 25.03.2025, 18:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Субіменді хоче не лише Реал. За футболіста треба буде поборотися. А там вже вибір за гравцем.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.03.2025, 06:10 17
24.03.2025, 13:21 4
24.03.2025, 21:14 26
25.03.2025, 08:27 5
24.03.2025, 18:04 12
26.03.2025, 04:32 4
25.03.2025, 14:06 15
Бокс