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Испания
26 марта 2025, 13:38 | Обновлено 26 марта 2025, 13:39
490
1

Идеальный вариант. Звездный полузащитник близок к переходу в Реал

Мартим Субименди привлекает внимание мадридского гранда

26 марта 2025, 13:38 | Обновлено 26 марта 2025, 13:39
490
1
Идеальный вариант. Звездный полузащитник близок к переходу в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летнего футболиста в Мадриде считают идеальным вариантом усиления полузащиты. Заплатить придется много, но интерес «Реала» сильный и переговоры должны начаться в ближайшие месяцы.

Субименди является главной целью «Реала» для усиления полузащиты.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Субіменді хоче не лише Реал. За футболіста треба буде поборотися. А там вже вибір за гравцем.
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