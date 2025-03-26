Дал зеленый свет. Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы
Сборная Бразилии ждет Карло Анчелотти
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может сменить место работы в ближайшее время.
Как сообщает todofichajes, 65-летний специалист является приоритетом сборной Бразилии на пост главного тренера. Карло дал добро и несколько месяцев назад начал переговоры с представителям Бразилии.
Действующее соглашение с мадридским грандом истекает летом 2026 года, но он может стать коучем национальной команды Бразилии уже летом 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.
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