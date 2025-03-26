Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дал зеленый свет. Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы
Испания
26 марта 2025, 11:17 | Обновлено 26 марта 2025, 11:35
1491
1

Дал зеленый свет. Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы

Сборная Бразилии ждет Карло Анчелотти

26 марта 2025, 11:17 | Обновлено 26 марта 2025, 11:35
1491
1
Дал зеленый свет. Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может сменить место работы в ближайшее время.

Как сообщает todofichajes, 65-летний специалист является приоритетом сборной Бразилии на пост главного тренера. Карло дал добро и несколько месяцев назад начал переговоры с представителям Бразилии.

Действующее соглашение с мадридским грандом истекает летом 2026 года, но он может стать коучем национальной команды Бразилии уже летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.

По теме:
Реал подписал долгосрочный контракт с игроком, которому грозит тюрьма
Александр КУЧЕР: «Я несколько раз отказывался возглавить Черноморец»
Разгромили Бразилию. Тренер Аргентины проанализировал триумф над соперником
Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу
Футбол | 26 марта 2025, 09:54 6
Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу
Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу

Команда Рубена Аморима начнет перестройку

Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 04:32 4
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами

Китаянка не сумела одолеть первую ракетку мира, уступив в двух сетах за 1 час и 37 минут

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Футбол | 26.03.2025, 06:41
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Давид НЕРЕС: «Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию»
Футбол | 26.03.2025, 11:40
Давид НЕРЕС: «Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию»
Давид НЕРЕС: «Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию»
Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Футбол | 25.03.2025, 12:55
Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Рік тому була та ж історія. Але Анчелотті продовжив контракт з Реалом. То ж подивимось, як буде цього разу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 53
Хоккей
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
24.03.2025, 18:04 10
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 22
Футбол
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем