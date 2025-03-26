Челси хочет украсть у Реала супертрансфер. Все зависит от решения игрока

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание «Челси» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источников, 19-летний футболист два этих клуба максимально близки к активации отступных в размере 60 миллионов евро.

«Сливочные» поддерживают контакты с окружением игрока и видит в нем усиление на будущее на годы вперед, но не планирует бороться за игрока, если он не считает приоритетом присоединение к «Реалу».

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» есть козырь для того, чтобы украсть у «Реала» суперталанта.