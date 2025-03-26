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Англия
26 марта 2025, 09:26 | Обновлено 26 марта 2025, 09:27
278
0

Челси хочет украсть у Реала супертрансфер. Все зависит от решения игрока

Дин Хейсен привлекает внимание двух грандов

26 марта 2025, 09:26 | Обновлено 26 марта 2025, 09:27
278
0
Челси хочет украсть у Реала супертрансфер. Все зависит от решения игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание «Челси» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источников, 19-летний футболист два этих клуба максимально близки к активации отступных в размере 60 миллионов евро.

«Сливочные» поддерживают контакты с окружением игрока и видит в нем усиление на будущее на годы вперед, но не планирует бороться за игрока, если он не считает приоритетом присоединение к «Реалу».

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» есть козырь для того, чтобы украсть у «Реала» суперталанта.

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Челси Реал Мадрид Дин Хейсен Борнмут трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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