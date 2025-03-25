У Барсы есть козырь для того, чтобы украсть у Реала суперталанта

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонский гранд преимущество перед «сливочными» в борьбе за игрока: спортивный директор клуба Деку готов предложить испанцу роль основного игрока вместе с Пау Кубарси в центре обороны на годы вперед. В Мадриде же Дину придется конкурировать с топовыми футболистами за место в старте.

В Каталонии уверены, что спортивный проект и доверие молодым игрокам приведут к тому, чо Хейсен перейдет к ним.

Ранее сообщалось о том, что названы 10 лучших тинейджеров в футболе.