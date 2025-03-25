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Испания
25 марта 2025, 20:07 | Обновлено 25 марта 2025, 21:03
1166
0

У Барсы есть козырь для того, чтобы украсть у Реала суперталанта

Дин Хейсен привлекает внимание двух испанских грандов

25 марта 2025, 20:07 | Обновлено 25 марта 2025, 21:03
1166
0
У Барсы есть козырь для того, чтобы украсть у Реала суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен привлекает внимание мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонский гранд преимущество перед «сливочными» в борьбе за игрока: спортивный директор клуба Деку готов предложить испанцу роль основного игрока вместе с Пау Кубарси в центре обороны на годы вперед. В Мадриде же Дину придется конкурировать с топовыми футболистами за место в старте.

В Каталонии уверены, что спортивный проект и доверие молодым игрокам приведут к тому, чо Хейсен перейдет к ним.

Ранее сообщалось о том, что названы 10 лучших тинейджеров в футболе.

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Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?
Дин Хейсен Барселона Борнмут Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Деку Пау Кубарси
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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