Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?

Портал TransferRoom опубликовал топ-10 лучших тинейджеров в футболе.

К сожалению, украинцам в нем места не нашлось. Топ-1 и топ-2 заняли молодые звезды «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Тройку закрыл Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга», который уже летом перейдет в «Челси». С полным топ-10 можете ознакомиться ниже:

1. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)

2. Пау Кубарси (Испания, «Барселона»)

3. Жеовани Кенда (Португалия, «Спортинг»)

4. Эстевао (Бразилия, «Палмейрас»)

5. Харалампос Костулас (Греция, «Олимпиакос»)

6. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»)

7. Габриэль Карвальо (Бразилия, «Интернасьонал»)

8. Эндрик (Бразилия, «Реал»)

9. Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус»)

10. Варрен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ»)

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии.