Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?
Ламин Ямаль и Пау Кубарси возглавили рейтинг
Портал TransferRoom опубликовал топ-10 лучших тинейджеров в футболе.
К сожалению, украинцам в нем места не нашлось. Топ-1 и топ-2 заняли молодые звезды «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Тройку закрыл Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга», который уже летом перейдет в «Челси». С полным топ-10 можете ознакомиться ниже:
- 1. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
- 2. Пау Кубарси (Испания, «Барселона»)
- 3. Жеовани Кенда (Португалия, «Спортинг»)
- 4. Эстевао (Бразилия, «Палмейрас»)
- 5. Харалампос Костулас (Греция, «Олимпиакос»)
- 6. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»)
- 7. Габриэль Карвальо (Бразилия, «Интернасьонал»)
- 8. Эндрик (Бразилия, «Реал»)
- 9. Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус»)
- 10. Варрен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ»)
Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии.
Incoming @ChelseaFC signing Geovany Quenda has the third-highest Potential Player Rating of all teenagers in world football.— TransferRoom (@transferroom) March 20, 2025
No player has a current level as high as his TransferRoom Potential Rating.🤩
He is followed by Estêvão in fourth, who will also be moving to Stamford… pic.twitter.com/REPdeHMYLl
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