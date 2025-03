Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?

Портал TransferRoom опубликовал топ-10 лучших тинейджеров в футболе.

К сожалению, украинцам в нем места не нашлось. Топ-1 и топ-2 заняли молодые звезды «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Тройку закрыл Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга», который уже летом перейдет в «Челси». С полным топ-10 можете ознакомиться ниже:

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии.

Incoming @ChelseaFC signing Geovany Quenda has the third-highest Potential Player Rating of all teenagers in world football.



No player has a current level as high as his TransferRoom Potential Rating.🤩



He is followed by Estêvão in fourth, who will also be moving to Stamford… pic.twitter.com/REPdeHMYLl