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Англия
25 марта 2025, 19:49 | Обновлено 25 марта 2025, 19:50
891
1

Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?

Ламин Ямаль и Пау Кубарси возглавили рейтинг

25 марта 2025, 19:49 | Обновлено 25 марта 2025, 19:50
891
1
Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Портал TransferRoom опубликовал топ-10 лучших тинейджеров в футболе.

К сожалению, украинцам в нем места не нашлось. Топ-1 и топ-2 заняли молодые звезды «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Тройку закрыл Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга», который уже летом перейдет в «Челси». С полным топ-10 можете ознакомиться ниже:

  • 1. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
  • 2. Пау Кубарси (Испания, «Барселона»)
  • 3. Жеовани Кенда (Португалия, «Спортинг»)
  • 4. Эстевао (Бразилия, «Палмейрас»)
  • 5. Харалампос Костулас (Греция, «Олимпиакос»)
  • 6. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»)
  • 7. Габриэль Карвальо (Бразилия, «Интернасьонал»)
  • 8. Эндрик (Бразилия, «Реал»)
  • 9. Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус»)
  • 10. Варрен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ»)

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии.

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Ламин Ямаль Пау Кубарси Барселона Жеовани Кенда Эстевао Виллиан (Мессиньо) Олимпиакос Пирей Дезире Дуэ Варрен Заир-Эмери ПСЖ Палмейрас Спортинг Лиссабон Кенан Йылдыз Ювентус Эндрик Реал Мадрид Интернасьонал рейтинг
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Prokop_Andriy
цікаво по яким показникам складали цей рейтинг, як мінімум є деякі сумнівні позиції
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