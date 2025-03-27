КОЛЕСНИК: «ЛНЗ можно закрывать, если мы купим футболиста за 2-3 миллиона»

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал об особенностях своей работы в расположении «фиолетовых». Функционер назвал максимальную сумму, за которую клуб готов покупать футболистов.

– Как с владельцем у тебя идет коммуникация? Какие у вас договоренности? Какие перед тобой цели стоят? Как оценивают твою работу?

– Первое и главное – деньги. Я разработал план, с которым мы будем двигаться в следующие пять сезонов. То есть, какие вливания от владельца, сколько мы зарабатываем, какие наши слабые места, что нам нужно улучшить для того, чтобы вливания владельца постепенно становились меньше, заработок — больше, и где-то мы потенциально стремились достичь нуля. Это ключевая задача. То есть я занимаюсь тем, чтобы клуб все-таки вышел на самоокупаемость.

Продажа футболистов – это вообще сейчас особая тема, потому что это единственно возможный большой источник дохода сейчас у любого украинского клуба, кроме еврокубкового. Это только продажа футболистов.

Футболисты не дороже 400–500 тысяч евро — это потолок. Почему это потолок? Потому что мы не еврокубковая команда, а значит, наш футболист, который выстрелит в нашей команде, скорее всего, в среднем может быть продан за 1,5-2 миллиона. Все. Даже если он забьет здесь 15 голов за сезон, там 17, 20. Если 20, то, возможно, уже немного больше.

Почему? Потому что уровень украинского чемпионата в Европе, ну не очень высоко котируется. То есть футболист, проявивший себя здесь, абсолютно не означает, что другие клубы сразу возьмут его за большие деньги, потому что надо его проверить на другом уровне сопротивления.

Поэтому, если мы купим футболиста за 2–3 миллиона, можно будет закрывать клуб. Потому что она не будет продана из Украины, если мы не будем еврокубковой командой, дороже. Экономия должна увеличиваться, – сказал Андрей.

Колесник присоединился к черкасскому клубу летом 2023 года и сначала занимал должность технического директора. До этого он являлся тренером-аналитиком в харьковском Металлисте.