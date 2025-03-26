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  4. «Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 16:57 |
668
1

«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко

Коуч ЛНЗ заявил, что хочет быть еще более жестким

26 марта 2025, 16:57 |
668
1
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук отреагировал на критику воспитанника донецкого «Шахтера» Алексея Шевченко, который назвал коуча диктатором.

– Я вам честно признаюсь, я хотел бы быть немного жестче, чем я сейчас. Да, я могу кому-то что-то сказать, возможно не в совершенно корректной форме, но я люблю футболистов с которыми работаю.

– Вы читали интервью Шевченко и Билыка? Вам точно сбрасывали «скрины»...

– Да, мне сбросили. Я должен был прочесть, но вообще интернет не читаю. Здесь должен был прочесть. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Я отвечу так... Давайте мы с вами останемся на топ-уровне, и не шагу вниз. Вы понимаете мой ответ, да? Говорить об этом... Мы тогда нарушим то, что я сейчас говорю.

Ранее Роман Григорчук рассказал, почему Ростислав Семенченко не захотел подписывать контракт с одесским «Черноморцем».

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Алексей Шевченко ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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Перець
Правильно підсрачників треба надавати  хто погано грає, і в бубен воротарю якщо пропустив гол
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