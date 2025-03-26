«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук отреагировал на критику воспитанника донецкого «Шахтера» Алексея Шевченко, который назвал коуча диктатором.

– Я вам честно признаюсь, я хотел бы быть немного жестче, чем я сейчас. Да, я могу кому-то что-то сказать, возможно не в совершенно корректной форме, но я люблю футболистов с которыми работаю.

– Вы читали интервью Шевченко и Билыка? Вам точно сбрасывали «скрины»...

– Да, мне сбросили. Я должен был прочесть, но вообще интернет не читаю. Здесь должен был прочесть. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Я отвечу так... Давайте мы с вами останемся на топ-уровне, и не шагу вниз. Вы понимаете мой ответ, да? Говорить об этом... Мы тогда нарушим то, что я сейчас говорю.

Ранее Роман Григорчук рассказал, почему Ростислав Семенченко не захотел подписывать контракт с одесским «Черноморцем».