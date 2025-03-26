«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
Коуч ЛНЗ заявил, что хочет быть еще более жестким
Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук отреагировал на критику воспитанника донецкого «Шахтера» Алексея Шевченко, который назвал коуча диктатором.
– Я вам честно признаюсь, я хотел бы быть немного жестче, чем я сейчас. Да, я могу кому-то что-то сказать, возможно не в совершенно корректной форме, но я люблю футболистов с которыми работаю.
– Вы читали интервью Шевченко и Билыка? Вам точно сбрасывали «скрины»...
– Да, мне сбросили. Я должен был прочесть, но вообще интернет не читаю. Здесь должен был прочесть. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Я отвечу так... Давайте мы с вами останемся на топ-уровне, и не шагу вниз. Вы понимаете мой ответ, да? Говорить об этом... Мы тогда нарушим то, что я сейчас говорю.
Ранее Роман Григорчук рассказал, почему Ростислав Семенченко не захотел подписывать контракт с одесским «Черноморцем».
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