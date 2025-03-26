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  4. Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Чемпионат мира
26 марта 2025, 23:00 |
401
0

Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия

Чемпионы мира победили со счетом 4:1

26 марта 2025, 23:00 |
401
0
Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На победу отреагировал легенда аргентинского футбола Лионель Месси, который не смог принять участие в матче из-за травмы.

«На поле или вне его, где бы это ни происходило, сборная Аргентины всегда говорит через футбол. Поздравляю со вчерашним результатом, а также с победой против команды Уругвая», – написал Месси в Инстаграме.

Сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2026.

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Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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