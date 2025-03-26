Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Чемпионы мира победили со счетом 4:1
В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины разгромила команду Бразилии (4:1).
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На победу отреагировал легенда аргентинского футбола Лионель Месси, который не смог принять участие в матче из-за травмы.
«На поле или вне его, где бы это ни происходило, сборная Аргентины всегда говорит через футбол. Поздравляю со вчерашним результатом, а также с победой против команды Уругвая», – написал Месси в Инстаграме.
Сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2026.
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