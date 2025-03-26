Украина. Премьер лига26 марта 2025, 23:23 |
157
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо
29 марта в 18:00 состоится матч 22-го тура УПЛ
26 марта 2025, 23:23 |
157
0
В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2025, 04:05 5
Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча
Теннис | 26 марта 2025, 02:09 0
Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника
Футбол | 26.03.2025, 06:41
Футбол | 26.03.2025, 23:23
Футбол | 26.03.2025, 18:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 03:25 2
Бокс
25.03.2025, 22:27 14
25.03.2025, 16:13
25.03.2025, 14:06 18
25.03.2025, 07:48 23
25.03.2025, 08:27 5
25.03.2025, 01:30 8