В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.