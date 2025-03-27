ВИДЕО. Девушка футболиста Шахтера выдала сексуальный танец. Огонь

Девушка футболиста «Шахтера» Кевина, Алисия Калини, снова взорвала соцсети своими танцами.

Красавица владеет роскошной фигурой и подкупает подписчиков зажигательными танцами.

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Алисия популярна как в Instagram, так и в TikTok – её суммарная аудитория составляет почти 1,4 млн фолловеров.

Практически ежедневно девушка публикует новые видео танцев, зарабатывая деньги на просмотрах и рекламе.