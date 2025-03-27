Другие новости27 марта 2025, 02:55 |
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ВИДЕО. Девушка футболиста Шахтера выдала сексуальный танец. Огонь
Девушка Кевина умеет зажечь
27 марта 2025, 02:55 |
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Девушка футболиста «Шахтера» Кевина, Алисия Калини, снова взорвала соцсети своими танцами.
Красавица владеет роскошной фигурой и подкупает подписчиков зажигательными танцами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Алисия популярна как в Instagram, так и в TikTok – её суммарная аудитория составляет почти 1,4 млн фолловеров.
Практически ежедневно девушка публикует новые видео танцев, зарабатывая деньги на просмотрах и рекламе.
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