Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Гаэль в трех сетах уступил Себастьяну Корде в 1/8 финала турнира АТР 1000 в США
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.
В 1/8 финала француз в трех сетах проиграл Себастьяну Корде (США, ATP 25). Игровое время поединка составило 2 часа.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США) [24] – 4:6, 6:2, 4:6
В третьей партии при счете 4:3 в пользу американца матч прервался из-за дождя практически на четыре часа.
Это была вторая встреча соперников. В начале марта Монфис одолел Корду во 2-м круге Мастерса в Индиан-Уэллс.
Следующим соперником Корды будет победитель противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.
Монфис в Майами успел пройти Фабиана Марожана, Иржи Легечку и Хауме Муньяр. Во всех четырех поединках 38-летний Ганэль провел три сета и отыграл на корте более 8.5 часов.
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