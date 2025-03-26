Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала француз в трех сетах проиграл Себастьяну Корде (США, ATP 25). Игровое время поединка составило 2 часа.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США) [24] – 4:6, 6:2, 4:6

В третьей партии при счете 4:3 в пользу американца матч прервался из-за дождя практически на четыре часа.

Это была вторая встреча соперников. В начале марта Монфис одолел Корду во 2-м круге Мастерса в Индиан-Уэллс.

Следующим соперником Корды будет победитель противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.

Монфис в Майами успел пройти Фабиана Марожана, Иржи Легечку и Хауме Муньяр. Во всех четырех поединках 38-летний Ганэль провел три сета и отыграл на корте более 8.5 часов.