Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
ATP
26 марта 2025, 01:15 |
97
0

Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами

Гаэль в трех сетах уступил Себастьяну Корде в 1/8 финала турнира АТР 1000 в США

26 марта 2025, 01:15 |
97
0
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.

В 1/8 финала француз в трех сетах проиграл Себастьяну Корде (США, ATP 25). Игровое время поединка составило 2 часа.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США) [24] – 4:6, 6:2, 4:6

В третьей партии при счете 4:3 в пользу американца матч прервался из-за дождя практически на четыре часа.

Это была вторая встреча соперников. В начале марта Монфис одолел Корду во 2-м круге Мастерса в Индиан-Уэллс.

Следующим соперником Корды будет победитель противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.

Монфис в Майами успел пройти Фабиана Марожана, Иржи Легечку и Хауме Муньяр. Во всех четырех поединках 38-летний Ганэль провел три сета и отыграл на корте более 8.5 часов.

По теме:
ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
Якуб Меншик первым вышел в четвертьфинал Мастерса в Майами
Определились все участники четвертого раунда Мастерса в Майами
Гаэль Монфис Себастьян Корда ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Теннис | 25 марта 2025, 06:10 17
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами

Элина уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в США

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:48 21
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 25.03.2025, 06:50
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Футбол | 25.03.2025, 17:15
Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Вратарь сборной Украины: «Это менталитет наш неправильный, психология»
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Теннис | 25.03.2025, 00:55
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
24.03.2025, 13:21 4
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 12
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
24.03.2025, 23:40 1
Бокс
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем