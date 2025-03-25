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  4. ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
ATP
25 марта 2025, 22:06 | Обновлено 25 марта 2025, 22:07
696
0

ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды

25 марта француз вышел играть против Корды, в третьем сете рефери остановил поединок

25 марта 2025, 22:06 | Обновлено 25 марта 2025, 22:07
696
0
ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

25 марта французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 46) вышел на матч 1/8 финала турнира АТР 1000 в Майами, США.

Монфис играет против американского теннисиста Себастьяна Корды (США, ATP 25). Соперники провели 2.5 сета, после чего игру прервали из-за дождя во Флориде.

Рефери остановил поединок при счете 4:3 в пользу Себастьяна в третьей партии. Тогда же Корда взял медицинский тайм из-за проблем с правой рукой. Спустя 5–-7 минут теннисисты снова вышли на корт и провели один розыгрыш на подаче американца.

Во время этого поинта Монфис несколько раз поскользнулся и едва не упал. Француз проиграл очко и обратился к судье, что в таких условиях играть невозможно – корт недостаточно сухой.

Матч снова прервали, а Корда согласился, что это очко стоит переиграть. Возобновление встречи запланировано не ранее 22:30 по Киеву.

Сейчас Монфис уступает 4:6, 6:2, 3:4 с брейком. Победитель противостояния в четвертьфинале встретится либо с Лоренцо Музетти, либо с Новаком Джоковичем.

ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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