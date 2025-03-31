ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами
Альвина Царенко поделилась очень провокационным контентом
Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, поделилась горячим видео в своем Instagram.
В тринадцатисекундном ролике сексапильная блондинка под музыку сначала снимает себя «спереди», делая акцент на лице и груди, а затем переводит камеру на живот и даже под юбку, показывая аудитории ягодицы.
Альвина Царенко уже не впервые поджигает сеть провокационными публикациями эротического характера. Ранее она провела фотосессию с обнаженной грудью, дразня подписчиков.
ВИДЕО. Бывшая экс-звезда Динамо похвасталась грудью и ягодицами
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