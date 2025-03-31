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  4. ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 11:13 |
1681
4

ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами

Альвина Царенко поделилась очень провокационным контентом

31 марта 2025, 11:13 |
1681
4
ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами
Instagram. Альвина Царенко

Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, поделилась горячим видео в своем Instagram.

В тринадцатисекундном ролике сексапильная блондинка под музыку сначала снимает себя «спереди», делая акцент на лице и груди, а затем переводит камеру на живот и даже под юбку, показывая аудитории ягодицы.

Альвина Царенко уже не впервые поджигает сеть провокационными публикациями эротического характера. Ранее она провела фотосессию с обнаженной грудью, дразня подписчиков.

ВИДЕО. Бывшая экс-звезда Динамо похвасталась грудью и ягодицами

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 4
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DaVinci
Два питання:
1. На куя вони роблять з себе отаке?
2. Це яким треба бути неадекватом, щоб зустрічатися з отаким?
Ответить
+3
Saar
фу, бля
Ответить
+3
serhiy
Все вже бачив, але таке ще не бачив ).
Ответить
+2
a.fedorenko1953
Це й на розумовий рівень футболистів  вказує, щоб цею гумовою лялькою жити.
Ответить
0
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