«Вот это прорвало». Реакция болельщиков на дубль Романа Яремчука
Форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук дважды забил в матче с «Панатинаикосом»
В воскресенье, 30 марта, состоялся матч чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Олимпиакоса».
В составе победителей дублем отметился форвард сборной Украины Роман Яремчук. Первый мяч украинец забил уже на первой минуте матча. Второй раз Яремчук отличился на 51-й минуте.
Ранее в «Олимпиакосе» были недовольны Яремчуком. Руководства клуба не собиралось оставлять футболиста в команде на следующий сезон.
DaVinci: Яремчук сейчас на хорошем ходу. Чемпионат Греции, конечно, не Ла Лига, но уж если здесь не показывать результатов, то где же тогда.
Свіжа приколюха!: Вот это прорвало.
Влад: Почему Яремчук не подходит Олимпиакосу? Будто бы голы забивает.
Заведующий дурдомом: Наши все в клубах норм играют, а как в кучу соберутся в сборную, выходит срака... Парадокс.
Макс Максов: За сборную так бы! Но все равно красавец!
Volod_0k: Что ему не шло? У него инстинкты настоящего форварда. Браво!
Sasha Trokholis: Гермес Яремчук.
Сергей Шевченко: У него голевое действие каждые 111 минут. Это хороший показатель. А они его на банке почти всегда маринуют. Не понимаю.
Bohdan: Хорошая результативность в отношении сыгранных минут. Надеюсь, останется и станет основным, неплохой вариант для продолжения карьеры – титулы, постоянная игра в еврокубках. Ну или же для примера в Серию А, там должен был свои 10+ класть в условной Фиорентине / Болонье.
🔴⚪️🔥 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚺— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 30, 2025
+𝟯#Olympiacos #OLYPAO #slgr #Win pic.twitter.com/QZXlI8RqdE
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