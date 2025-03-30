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Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
30.03.2025 21:00 – FT 4 : 2
Панатинаикос
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Греция
30 марта 2025, 22:59 | Обновлено 30 марта 2025, 23:25
3261
10

Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника

Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2

30 марта 2025, 22:59 | Обновлено 30 марта 2025, 23:25
3261
10
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Оба клуба стартовали в так называемом Чемпионшипе, где четыре лучшие команды основного этапа национального первенства проведут по 6 поединков (по 2 с каждым из коллективов) для определения чемпиона, а также обладателей путевок в еврокубки на следующий сезон.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и уже на 1-й минуте забил гол после ошибки вратаря.

На этом украинец не остановился и на старте второго тайма (на 51-й минуте) оформил дубль. На 65-й Роман был заменен на 17-летнего Харалампоса Костуласа, который отличился и сам на 83-й.

Еще один мяч для красно-белых забил Чикинью. За гостей в этом поединке голы положили Филип Младенович и Фотис Иоаннидис. Иоаннидис успел получить две желтые и на 90+2-й был удален.

Матч между Олимпиакосом и Панатинаикосом принято называть «Дерби вечных врагов», или же «Мать всех битв». Это противостояние тянется еще с 1929 года.

Чемпионат Греции 2024/25. 30 марта

Чемпионшип, 27-й тур

Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2

Голы: Яремчук, 1, 51, Чикинью, 16, Костулас, 83 – Младенович, 25, Иоаннидис, 75

Удаление: Иоаннидис, 90+2

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Олимпиакос Пирей Панатинаикос чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук удаление (красная карточка) Фотис Иоаннидис пенальти Филип Младенович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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NoMad
То 3:2 чи 4:2?
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+2
avk2307
Вірно фана заблокували.
Щось вони з арерою вже всі межі перейшли.
Ну і всі у нього в Горловці родились , що кумедно
Ответить
+1
DaVinci
Ще одного неадеквата заблокували)
Аж приємно)
Ответить
+1
apepa
Яремчук красава!!! Лучший нападающий в Украине на данный момент!
Ответить
+1
DaVinci
Голови полетіли)
Ответить
0
DaVinci
Яремчук зараз на гарному ходу. Чемпіонат Греції звісно не Ла Ліга, але вже якщо тут не показувати результатів, то де ж тоді
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitaliy Donetsk/ Fan Мурлыки❤️😸
Супер-гарний вікенд для українців у світі❗
🎇🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 🥳
⚽Зубков🇺🇦 - ГОЛ 1-1 Гезтепе🇹🇷
(уродженець Горлівки⚒️)
⚽В'юнник🇺🇦 1-0 ГОЛ Ягеллонії🇵🇱
(вихованець Шахтаря⚒️)
⚽Довбик🇺🇦 1-0 ГОЛ Лечче🇮🇹
(його, як і Шахтар⚒️, тренував Йовічевич, що створює місток зв'язку)
⚽Смоляков🇺🇦 ГОЛ Сан-Дієго🇺🇸
(уродженець Горлівки⚒️)
⚽⚽Яремчук🇺🇦 - дубль 4-2 Панатінаїкосу🇬🇷
(у часи виступу за Бельгію, його мотивували ставати кращим саме шахтарівці⚒️ з клубів-конкурентів, Малина у Генку, Соболь у Брюгге. Без них він би не став, ким є зараз) 😊
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-2
ОРАНЖЕВО-ЧЁРНАЯ СЕМЬЯ🧡🖤
Вчасно кинув динамо і побудував непогану кар'єру в Європі, розривав чеспіонат Бельгії, забивав Ліверпулю за ліссабонців, забивав Реалу за валенсійців, тепер запалює на батьківщині Олімпійських богів.
Не те що пересиджений Шапа, якого вже й Трабзонспор за 3 млн не купля, чи Бражко, що погодився на маринацію в ДК замість АПЛ
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-6
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