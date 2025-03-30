Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2
30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами Олимпиакос и Панатинаикос.
Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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Оба клуба стартовали в так называемом Чемпионшипе, где четыре лучшие команды основного этапа национального первенства проведут по 6 поединков (по 2 с каждым из коллективов) для определения чемпиона, а также обладателей путевок в еврокубки на следующий сезон.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и уже на 1-й минуте забил гол после ошибки вратаря.
На этом украинец не остановился и на старте второго тайма (на 51-й минуте) оформил дубль. На 65-й Роман был заменен на 17-летнего Харалампоса Костуласа, который отличился и сам на 83-й.
Еще один мяч для красно-белых забил Чикинью. За гостей в этом поединке голы положили Филип Младенович и Фотис Иоаннидис. Иоаннидис успел получить две желтые и на 90+2-й был удален.
Матч между Олимпиакосом и Панатинаикосом принято называть «Дерби вечных врагов», или же «Мать всех битв». Это противостояние тянется еще с 1929 года.
Чемпионат Греции 2024/25. 30 марта
Чемпионшип, 27-й тур
Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2
Голы: Яремчук, 1, 51, Чикинью, 16, Костулас, 83 – Младенович, 25, Иоаннидис, 75
Удаление: Иоаннидис, 90+2
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Ну і всі у нього в Горловці родились , що кумедно
Аж приємно)
🎇🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 🥳
⚽Зубков🇺🇦 - ГОЛ 1-1 Гезтепе🇹🇷
(уродженець Горлівки⚒️)
⚽В'юнник🇺🇦 1-0 ГОЛ Ягеллонії🇵🇱
(вихованець Шахтаря⚒️)
⚽Довбик🇺🇦 1-0 ГОЛ Лечче🇮🇹
(його, як і Шахтар⚒️, тренував Йовічевич, що створює місток зв'язку)
⚽Смоляков🇺🇦 ГОЛ Сан-Дієго🇺🇸
(уродженець Горлівки⚒️)
⚽⚽Яремчук🇺🇦 - дубль 4-2 Панатінаїкосу🇬🇷
(у часи виступу за Бельгію, його мотивували ставати кращим саме шахтарівці⚒️ з клубів-конкурентів, Малина у Генку, Соболь у Брюгге. Без них він би не став, ким є зараз) 😊
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