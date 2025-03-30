ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
Роман быстро поразил ворота Панатинаикоса после ошибки голкипера
30 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Греции в чемпионском раунде между командами Олимпиакос и Панатинаикос.
На 1-й минуте встречи украинский форвард Роман Яремчук поразил ворота соперников после ошибки голкипера Бартоломея Драговски.
Украинец пошел на вратаря и в итоге сумел его обокрасть, отправив мяч в сетку.
Роман забил второй гол в национальном первенстве и седьмой в футболке Олимпиакоса.
В чемпионском раунде Греции под названием Чемпионшип, помимо Олимпиакоса и Панатинакиоса, также сыграют АЕК и ПАОК.
Каждая из команд проведет по шесть матчей (по две с каждой из команд), по итогам которых будет определен чемпион Греции, серебряный призер (обе позиции дают право сыграть в квалификации ЛЧ в следующем сезоне) и бронзовый призер (путевку в отбор ЛК).
Клуб, который станет четвертым, останется без еврокубков в кампании 2025/26.
❗️ ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
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