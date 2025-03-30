30 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Греции в чемпионском раунде между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

На 1-й минуте встречи украинский форвард Роман Яремчук поразил ворота соперников после ошибки голкипера Бартоломея Драговски.

Украинец пошел на вратаря и в итоге сумел его обокрасть, отправив мяч в сетку.

Роман забил второй гол в национальном первенстве и седьмой в футболке Олимпиакоса.

В чемпионском раунде Греции под названием Чемпионшип, помимо Олимпиакоса и Панатинакиоса, также сыграют АЕК и ПАОК.

Каждая из команд проведет по шесть матчей (по две с каждой из команд), по итогам которых будет определен чемпион Греции, серебряный призер (обе позиции дают право сыграть в квалификации ЛЧ в следующем сезоне) и бронзовый призер (путевку в отбор ЛК).

Клуб, который станет четвертым, останется без еврокубков в кампании 2025/26.

❗️ ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос