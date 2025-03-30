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Греция
30 марта 2025, 21:12 | Обновлено 30 марта 2025, 22:01
4983
5

ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос

Роман быстро поразил ворота Панатинаикоса после ошибки голкипера

30 марта 2025, 21:12 | Обновлено 30 марта 2025, 22:01
4983
5
ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

30 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Греции в чемпионском раунде между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

На 1-й минуте встречи украинский форвард Роман Яремчук поразил ворота соперников после ошибки голкипера Бартоломея Драговски.

Украинец пошел на вратаря и в итоге сумел его обокрасть, отправив мяч в сетку.

Роман забил второй гол в национальном первенстве и седьмой в футболке Олимпиакоса.

В чемпионском раунде Греции под названием Чемпионшип, помимо Олимпиакоса и Панатинакиоса, также сыграют АЕК и ПАОК.

Каждая из команд проведет по шесть матчей (по две с каждой из команд), по итогам которых будет определен чемпион Греции, серебряный призер (обе позиции дают право сыграть в квалификации ЛЧ в следующем сезоне) и бронзовый призер (путевку в отбор ЛК).

Клуб, который станет четвертым, останется без еврокубков в кампании 2025/26.

❗️ ВИДЕО. Яремчук забил гол на 1-й минуте матча в Греции за Олимпиакос

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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zaza1986
Забив вдруге в матчі, а Ребров випустив на кілька хвилин... бовдур.
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+1
WalterBlack
Хорошу форму набрав, для того щоб бути світовим форвардом йому не вистачає лиш стабільності
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+1
Singularis
После первого тайма 2:1
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0
apepa
Вратарь начудил. Почти как бущан..
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-3
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