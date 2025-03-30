ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Роман положил второй гол на 51-й минуте и сделал счет 3:1 для команды из Пирея
30 марта Олимпиакос принимает Панатинаикос на старте Чемпионшипа в 27-м туре чемпионата Греции.
Команды играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе.
На 1-й минуте украинец отличился первым забитым мячом, а на 51-й оформил дубль.
Роман забил третий гол в чемпионате Греции и восьмой в футболке Олимпиакоса.
❗️ ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
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