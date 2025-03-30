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Греция
30 марта 2025, 22:20 | Обновлено 30 марта 2025, 22:22
2370
0

ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос

Роман положил второй гол на 51-й минуте и сделал счет 3:1 для команды из Пирея

30 марта 2025, 22:20 | Обновлено 30 марта 2025, 22:22
2370
0
ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта Олимпиакос принимает Панатинаикос на старте Чемпионшипа в 27-м туре чемпионата Греции.

Команды играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе.

На 1-й минуте украинец отличился первым забитым мячом, а на 51-й оформил дубль.

Роман забил третий гол в чемпионате Греции и восьмой в футболке Олимпиакоса.

❗️ ВИДЕО. Маэстро! Яремчук оформил дубль в матче Олимпиакос – Панатинаикос

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Роман Яремчук видео голов и обзор Олимпиакос Пирей Панатинаикос чемпионат Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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