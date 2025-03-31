30.03.2025 21:00 – FT 4 : 2
Греция31 марта 2025, 14:06 |
853
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Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2. Дубль Яремчука. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеосмотр матча 1-го тура чемпионской группы чемпионата Греции
31 марта 2025, 14:06 |
853
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30 марта состоялся матч 1-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между командами Олимпиакос и Панатинаикос.
Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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Чемпионат Греции 2024/25. 30 марта
Чемпионская группа, 1-й тур
Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2
Голы: Яремчук, 1, 51, Чикинью, 16, Костулас, 83 – Младенович, 25, Иоаннидис, 75
Удаление: Иоаннидис, 90+2
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
Фотис Иоаннидис (Панатинаикос) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Charalampos Kostoulas (Олимпиакос Пирей).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Панатинаикос).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Олимпиакос Пирей).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
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