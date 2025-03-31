Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2. Дубль Яремчука. Видео голов и обзор матча

30 марта состоялся матч 1-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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Чемпионат Греции 2024/25. 30 марта

Чемпионская группа, 1-й тур

Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2

Голы: Яремчук, 1, 51, Чикинью, 16, Костулас, 83 – Младенович, 25, Иоаннидис, 75

Удаление: Иоаннидис, 90+2

Видеообзор матча