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  4. Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2. Дубль Яремчука. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Греции
Олимпиакос Пирей
30.03.2025 21:00 – FT 4 : 2
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
31 марта 2025, 14:06 |
853
0

Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2. Дубль Яремчука. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеосмотр матча 1-го тура чемпионской группы чемпионата Греции

31 марта 2025, 14:06 |
853
0
Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2. Дубль Яремчука. Видео голов и обзор матча
ФК Олимпиакос

30 марта состоялся матч 1-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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Чемпионат Греции 2024/25. 30 марта

Чемпионская группа, 1-й тур

Олимпиакос – Панатинаикос – 4:2

Голы: Яремчук, 1, 51, Чикинью, 16, Костулас, 83 – Младенович, 25, Иоаннидис, 75

Удаление: Иоаннидис, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
Фотис Иоаннидис (Панатинаикос) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Charalampos Kostoulas (Олимпиакос Пирей).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Панатинаикос).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Олимпиакос Пирей).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей).
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Панатинаикос Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу пенальти удаление (красная карточка) Роман Яремчук Филип Младенович Фотис Иоаннидис видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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